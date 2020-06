Evoluția pandemiei în România: am putea avea aproximativ 10.000 de morți până în octombrie 

Nimeni nu știe cu exactitate cum va evolua pandemia în România, însă există câteva predicții realizate de experți care ne arată ce s-ar putea întâmpla pe viitor la noi în țară.

Institutul pentru Metrică și Evaluare a Sănătății (IHME) este un institut de cercetare din cadrul Universității Washington din Seattle care se ocupă cu statistici globale cu privire la sănătate și evaluarea impactului.

Un nou studiu realizat de institut vine cu predicții bazate pe cercetări despre ce s-ar putea întâmpla în lume, în contextul pandemiei. IHME are predicții și pentru anumite țări în parte, din care îți poți da seama mai bine la ce te-ai putea aștepta. Vorbim despre numărul total și numărul zilnic de morți, numărul total de infecții și teste efectuate, dar și despre resursele medicale utilizate, toate în trei scenarii diferite.

Scenariul 1 – Reducerea restricțiilor, care se referă la o reducere continuă a regulilor de distanțare socială, iar restricțiile nu sunt reintroduse;

Scenariul 2 – Proiecția curentă, care presupune că regulile de distanțare socială ar fi reintroduse timp de 6 săptămâni atunci când decesele zilnice ajung la o rată de 8 la milion (sau 0,8 la 100.000 de locuitori);

Scenariul 3 – Măști universale, care se referă la purtarea măștilor de protecție în proporție de 95% în public, în fiecare locație.

În funcție de acestea, cifrele din viitor arată diferit. Pentru a accesa toate predicțiile, acestea sunt disponibile aici.

Cum ar evolua pandemia în România: câți infectați, câte teste și câți morți ar urma să avem

În ceea ce privește numărul total de morți din cauza COVID-19, acesta ar fi în creștere în România, indiferent de scenariu, potrivit predicțiilor IHME. Totuși, diferențele dintre cele trei scenarii este una semnificiativă.

În cazul Scenariului 1, în care restricțiile continuă să se relaxeze, vorbim de un număr potențial de aproape 10.550 de persoane decedate din cauza COVID-19. În cazul Scenariului 2, în care restricțiile s-ar reintroduce în cazul în care am ajunge la o rată de mortalitate de 8 la un milion, numărul total de morți până în luna octombrie ar ajunge în România la aproximativ 9.930. De partea cealaltă, în cazul în care am ajunge să purtăm masca de protecție în proporție de 95%, numărul de morți ar fi semnificativ mai mic: puțin sub 5.270 de persoane decedate din cauza virusului.

În ceea ce privește numărul zilnic de persoane decedate din cauza virusului, în pandemia actuală, predicțiile IHME arată că lucrurile ar urma să stea așa până la începutul lui octombrie:

Scenariul 1 – 370 morți pe zi;

Scenariul 2 – 245 morți pe zi;

Scenariul 3 – 106 morți pe zi.

În ceea ce privește numărul de infectări zilnice, predicțiile arată așa, până la începutul lunii octombrie:

Scenariul 1 – 74.537 de infectări estimate;

Scenariul 2 – 23.302 de infectări estimate;

Scenariul 3 – 4.959 de infectări estimate.

De asemenea, potrivit predicțiilor IHME, România ar ajunge la o capacitate de testare de 16.687 de teste în fiecare zi.

O altă predicție despre când se va termina criza

La începutul lunii aprilie, un fost antreprenor, Bogdan Micu, a încercat, prin previziune matematică, să calculeze momentul în care se va ieși din criză. El lucrează acum pentru Guvern și face parte din echipa care se ocupă de achiziițiile de echipamente sanitare în această perioadă.

Pe atunci, acesta estima că România va învinge pandemia la data de 1 iulie. De asemenea, susținea că țara noastră ar ajunge până atunci la 2.657 de decese. Până la data scrierii articolului, 29 iunie, România a ajuns la doar 1,634 de decese din cauza COVID-19.

„La 1 iulie mă aștept să fi declarat deja epidemia învinsă. Cu câteva cazuri noi declarate pe vremea aia. Sau aproape nici unul”, menționa pe atunci Bogdan Micu

Totuși, la doar două zile distanță de data de 1 iulie, e clar că România nu va învinge pandemia la data estimată de Bogdan Micu.