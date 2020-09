Pokemon Go mai există, dar își sabotează utilizatorii: cine nu va mai putea să se joace

Deși ai crede că a fost la modă doar în urmă cu câțiva ani, Pokemon Go continuă să fie surprinzător de popular în diferite colțuri ale mapamondului. Din păcate, creatorii săi au venit cu o veste proastă pentru gameri.

Deși discutăm de o proprietate intelectuală a celor de la Nintendo, Pokemon Go este un joc creat de Niantic, iar dezvoltatorul se pare că s-a săturat să mai suporte dispozitive vechi sau sisteme de operare care nu au mai fost actualizate de ceva timp. În consecință, începând cu luna viitoare, s-ar putea să nu mai ai mica bucurie a antrenatului de pokemoni.

Ca referință, lista dispozitivelor este una destul de lungă și, spre deosebire de alte aplicații care nu mai funcționează pe gadgeturi vechi, cele menționate de Niantic nu sunt cele mai vechi din lume. Practic, de la 1 octombrie nu vei mai putea să te joci Pokemon Go pe iPhone 5s, iPhone 6 sau pe orice alt iDevice care rulează iOS 10 sau iOS 11, indiferent când a fost lansat. Pe iPhone 5s și iPhone 6 nu te vei mai putea juca nici măcar dacă ți-ai instalat iOS 12. În privința posesorilor de Android, sunt afectați doar cei care utilizează gadgeturi cu Android 5.0 sau mai vechi.

In an upcoming update to Pokémon GO in October, we will end support for Android 5, iOS 10, and iOS 11, as well as iPhone 5s and iPhone 6 devices. Trainers with devices not specifically listed here will not be affected and don’t need to take any action.

— Pokémon GO (@PokemonGoApp) August 31, 2020