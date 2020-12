Plata cu telefonul sau cardul în România se va schimba radical. Totul începe de la acest anunț

În prezent, din fericire, poți plăti chiar și în România cu telefonul, cardul sau chiar ceasul. Și lucrurile doar vor deveni mai bune, conform unui anunț Visa.

Visa a anunțat o soluție de plată, denumită, Tap to Phone, care transformă telefoanele și tabletele Android în terminale de plată. Astfel, dacă vor trece comercianții la așa ceva, vei auzi tot mai rar scuze cum că nu mai are POS-ul baterie, nu are semnal sau nu mai are hârtie.

Soluția aceasta a fost anunțată pentru 15 țări,inclusiv în România, și le permite comercianților să accepte plăți contactless cu orice dispozitiv Android cu tehnologie NFC, fără echipamente suplimentare. Astfel, din 2021, e foarte posibil ca mii de afaceri mici să aibă „plată cu cardul” fix prin această opțiune.

În esennță, Tap to Phone e o aplicație mobilă simplă, care poate ajuta comercianții să accepte plăți contactless rapid și în siguranță. Îmbunătățesc astfel și experiența de plată pentru clienți. Soluția aceasta de acceptare a plăților contactless cu telefonul este lansată, în acest moment, în România în parteneriat cu Alpha Bank și CEC Bank. E disponibilă pentru comercianții locali care își doresc un serviciu avantajos din punct de vedere al costurilor și al flexibilității. De exemplu, a fost integrată în aplicația Alpha PhonePOS.

Pe cifre, aceasta ar fi o oportunitate pentru 180 de milioane de microîntreprinderi şi afaceri mici din întreaga lume. Asta mai ales în condițiile în care, în prezent, în multe piețe emergente mai puțin de 10% dintre acestea permit efectuarea de plăți digitale.

Cum funcționează? Comercianții descarcă o aplicație, susținută de banca lor acceptatoare, iar după ce se înregistrează și selectează numele băncii participante pot începe să accepte plăți contactless în doar câteva minute. Tap to Phone are la bază securitatea unei tranzacții cu cip EMV, în care fiecare tranzacție conține o criptogramă dinamică ce nu poate fi refolosită.

