Pirateria a explodat: consecințele cenzurii pentru ”Pe aripile vântului” și alte producții ”interzise”

Printre consecințele protestelor din SUA împotriva rasismului sistemic s-a aflat eliminarea mai multor producții despre platformele de streaming. Rata de piraterie a conținutului șters a explodat.

În urmă cu mai bine de o săptămână, cei de la HBO Max, un serviciu de streaming disponibil în Statele Unite, au decis eliminarea temporară a peliculei Gone With The Wind (Pe aripile vântului) din portofoliu. Motivația din spatele gestului a fost modul în care este ilustrată sclavia în pelicula clasică.

După aceea, nu a durat mult până când au fost eliminate și alte producții populare mai ales în Marea Britanie. Este vorba de serialul Little Britain și un episod din Fawlty Towers. Dincolo de protestele online care s-au iscat din cauza acestor decizii, numărul de descărcări ilegale al producțiilor menționate a explodat, în decurs de câteva zile. Producții mai mult sau mai puțin obscure au dispărut și de pe Netflix.

Rasismul a fost prezent în producțiile de la Hollywood în ultima sută de ani, iar glume cu și despre rasism s-au făcut în producții de TV și cinema în fiecare colț al mapamondului. Deși subiectul este unul delicat, iar mulți sunt de părere că aceasta nu este cea mai bună soluție, este greu de spus când și unde vei mai găsi producțiile eliminate de pe platformele legale de streaming.

Până la apariția unei soluții pe termen lung pentru producții precum Pe aripile vântului, filmul clasic cu 8 premii Oscar a generat un număr record de descărcări ilegale de pe platformele de torrent. Ca referință, a devenit așa de popular printre amatorii de piraterie încât a fost descărcat într-un ritm similar cu recentul Bad Boys for Life și Becky.

Ca să-ți faci o idee despre saltul în materie de descărcări ilegale, care se aplică la toate producțiile ”cenzurate”, poți arunca o privire pe graficul de mai jos, pe zile, pentru Gone With The Wind. Creșterea medie a numărului de download-uri a fost între 1300% și 2200%