Pictograme defecte în Windows 10 sau cu informații eronate: cum rezolvi problema

Interacțiunea cu Windows 10, la fel care orice alt sistem de operare Microsoft, este definită prin icoane sau thumbnails. Dacă acestea afișează informații eronate sau deloc, viața ta a devenit semnificativ mai dificilă.

În condiții ideale, icoanele din Windows 10 funcționează perfect și îți afișează un sumar al datelor din fișierele sau programele pe care le poți accesa printr-un dublu click. Din păcate, nu de puține ori, acestea pot deveni brusc negre sau albe, pot avea o ramă albă sau neagră în spate sau, pur și simplu, pot afișa informația greșită. Din fericire, nu este foarte complicat să rezolvi orice probleme legate de afișarea icoanelor din Windows 10 într-un timp scurt.

Pentru a soluționa problema icoanelor afișate eronat în Windows trebuie să ștergi ”thumbnail cache” sau memoria tampon a icoanelor. Acelea sunt fișiere create în fiecare director din Windows în care sunt păstrate mici imagini de previzualizare a conținutului fișierelor pe care le ai stocate. Datorită ”thumbnail cache”, icoanele sunt afișate instant când accesezi un director, în loc să fie generate în timp real de fiecare dată. Din păcate, acea memorie tampon poate deveni coruptă din cauza unor probleme de software sau hardware, iar icoanele își pierd brusc utilitatea.

Pentru a șterge memorie tampon a icoanelor din Windows 10 sau thumbnail cache trebuie să urmezi câțiva pași simpli. Este important de reținut că acest proces nu implică niciun risc de pierdere a fișierelor tale sau a oricăror date importante le ai salvate pe PC. Singurul lucru care se va întâmpla după ce urmezi acești pași este că fișierul respectiv va fi generat din nou, într-o variantă corectă, imediat după ce ai repornit sistemul.

Pentru a rezolva orice problemă cu afișarea icoanelor din Windows, fă click pe Start în colțul din stânga jos al ecranului. tastează Disk Cleanup și accesează primul rezultat. Alege partiția de sistem, de cele mai multe ori C:, confirmă cu OK și așteaptă câteva secunde. Din secțiunea Files to Delete, la fel ca în captura de ecran de mai sus, bifează Thumbnails. Confirmă inițierea procesului cu un click pe Ok, așteaptă câteva momente.