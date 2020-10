Pericolul la care te expui când pandemia te obligă să stai mai mult pe Facebook, Instagram și TikTok

Pandemia de coronavirus e una cu care generațiile actuale nu s-au mai confruntat. A schimbat comportamente de consum și a cam dat peste cap totul. Inevitabil, lumea a început să petreacă mai mult timp pe rețele de socializare ca Facebook, Instagram sau TikTok.

În pandemie, lumea a început să renunțe la ieșiri, forțată de împrejurări, dar și de măsurile drastice luate de autorități. Specialiștii avertizează, însă, că această izolare vine la pachet cu niște riscuri, iar acestea sunt asociate în special cu utilizarea excesivă a rețelelor de socializare.

Cu alte cuvinte, dacă stai foarte mult pe Facebook, Instagram sau TikTok ești predispus la simptome de depresie şi traumă secundară. Așa arată un studiu realizat de oameni de ştiinţă de la Universitatea din Pennsylvania (Penn State) din Statele Unite şi de la Universitatea Jinan din Guangzhou, China.

Pericolele la care te expui pe Facebook și Instagram în pandemie

În cadrul studiului au participat 320 de persoane din Wuhan, care au oferit informaţii despre modul în care au accesat şi distribuit informaţii pe teme de sănătate prietenilor, membrilor familiei şi colegilor prin WeChat, cea mai populară aplicaţie de socializare din China.

Cercetătorii au folosit totodată o scară de stres pentru măsurarea nivelului de anxietate şi de depresie, participanţii fiind rugaţi să evalueze afirmaţii precum ”Am simţit că viaţa nu are sens” şi ”Am avut vise tulburătoare despre epidemia de coronavirus”. Și așa au venit și concluziile.

”Nu ne aşteptam să devină o pandemie globală. Am crezut că am putea dezvălui anumite daune invizibile cauzate de focar. În situaţia Chinei, media locale nu relatau despre COVID-19. Dacă o persoană citea doar ziarul local şi se uita la televizor nu primea informaţii despre virus. Acest lucru i-a făcut pe oameni extrem de stresaţi şi au început să se bazeze extrem de mult pe reţelele sociale”, a explicat unul dintre cercetători.

Iată și de unde aceste riscuri legate de depresie și traume: multă lume apelează la reţelele sociale pentru a găsi şi distribui informaţii pe teme de sănătate în perioadele de criză. Sondajul Harris a constatat că între sfârşitul lunii martie şi începutul lunii mai, 46-51 procente dintre adulţii americani au declarat că utilizează mai des reţelele sociale faţă de perioada anterioară pandemiei.

Și veștile nu-s dintre cele mai bune, practic utilizatorii se expun mereu la informații care le dăunează sănătății.

”Cred că în timpul dezastrelor avem tendinţa de a apela la reţelele noastre sociale mai mult, pentru a obţine ajutor şi pentru a lua legătura cu alţii. Este în firea omului. Nu vrem ca oamenii să creadă că reţelele sociale sunt un lucru rău. Vrem doar ca ei să ştie că există un echilibru, iar atunci când depăşeşti pragul – precum atunci când îţi verifici (reţelele sociale) la fiecare cinci sau zece minute – aceasta îţi poate provoca mai mult stres”, a subliniat cercetătorul Bu Zhong.