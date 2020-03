Cât de previzibilă ar putea fi, de fapt, o pandemie ca cea pe care o trăim

Planeta noastră se confruntă în prezent cu o pandemie, însă toată această situație ar fi putut să nu ne ia prin surprindere, spune un

Dennis Carroll studiază de zeci de ani bolile înfecțioase, atât în cadrul Centers for Disease Control and Prevention, cât și United States Agency for International Development (USAID). Caroll a încercat să avertizeze în legătură cu amenințarea pe care bolile zoonotice o reprezintă. În esență, acestea sunt cauzate de bacteriile, virusurile sau paraziții care se transmit de la animale la oameni și ajung să ne îmbolnăvească.

Până acum nu există dovezi clare care să ne arate cu exactitate de unde a pornit epidemia cu care ne confruntăm în prezent. Cu toate astea, oamenii de știință spun că, cel mai probabil, omul a contractat virusul SARS-CoV-2 de la lilieci. Carroll susține și el această teorie și spune că, cel mai probabil, oamenii au fost infectați cu virusul după ce au intrat în contact cu lichidele corporale ale liliecilor.

De altfel, acesta spune că studiul animalelor, din această perspectivă, este absolut necesar. „Primul lucru pe care trebuie să-l înțelegem este faptul că orice amenințări viitoare cu care ne vom confrunta există deja; circulă în prezent în viața sălbatică”, spune Dennis Carrol.

Partea proastă e că evenimentele de acest gen au devenit mult mai comune în ziua de azi, față de cum era în trecut. Potrivit studiilor, aceste tipuri de infecții sunt de 2-3 ori mai dese decât erau acum 40 de ani. De asemenea, e posibil ca acestea să continue să crească, odată cu sporirea populației și expansiunea omului în zonele sălbatice.

Această pandemie cu care ne confruntăm putea fi prezibilă

Potrivit lui Carroll, pandemia actuală era inevitabilă. Totuși, în același timp, aceasta ar fi putut fi și previzibilă.

Acesta compară situația cu regulile din trafic. „E ca și cum nu ai avea reguli de circulație și ai avea constant pietoni călcați de mașini în timp ce trec strada. Ar fi asta surprinzător? Nu. Tot ce trebuie să faci e să administrezi mai bine felul în care pui treceri de pietoni și cum stabilești reguli în trafic”, spune Carroll. În mod asemănător, omul nu stabilește acest tip de practici sigure de bază care ar minimiza șansele izbucnirii unei epidemii. Poate acesta este și motivul pentru care ne confruntăm acum cu o pandemie.

„Dacă am înțelege mai bine pe unde circulă aceste virusuri și am înțelege această ecologie, am avea potențialul de a întrerupe și minimiza riscul de epidemie”, mai spune acesta.

Cercetătorul suține necesitatea investițiilor în acest domeniu și spune că o cercetare mai atentă este modalitatea ideală prin care am putea face față mai bine unei viitoare pandemii.