O teorie despre teoriile conspirației: cine cade pradă poveștilor bizare?

Mai mult de 1 din 3 americani cred că guvernul chinez a conceput coronavirusul ca armă, iar o altă treime este convinsă că Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor au exagerat amenințarea Covid-19 pentru a-l submina pe Trump.

Lucrurile nu stau bine nici în România. Cu siguranță ai auzit de oamenii care se grupează împotriva purtării măștilor chirurgicale pentru că sunt un complot împotriva libertății individuale. Și alte asemenea.

Pandemia a dat curs celor mai surprinzătoare teorii prin rândurile populației globale.

La extreme, aceste teorii includ canibali și pedofili satanici, (prin amabilitatea așa-numitei teorii QAnon, care circulă online); oameni-șopârlă, deghizați în lideri corporatiști și celebrități (înrădăcinate în povești de răpiri extraterestre și science fiction).

Iar, în acest an al pandemiei, teoriile conspirației au inclus și oamenii de știință și guvernele rele, care organizează un complot pentru a folosi Covid-19 pentru propriile lor scopuri întunecate. Am auzit cu toții deseori expresia “sunt interese mari la mijloc”. De prea multe ori.

Ce fel de oameni sunt predispuși să-și asume astfel de credințe?

În cea mai cuprinzătoare analiză de până acum a persoanelor predispuse la credințe conspiraționiste, o echipă de cercetători din Atlanta a schițat mai multe profiluri de personalitate care par a fi distincte.

Unul este familiar: colecționarul de nedreptăți, impulsiv și prea încrezător, care dorește să expună naivitatea prezentă în cazul tuturor, mai puțin al lui.

Un altul este mai puțin cunoscut: o figură mai solitară, anxioasă, plină de dispoziție și detașată, categorie care include probabil mulți oameni în vârstă sau care trăiesc singuri. Analiza a mai descoperit, la extreme, un element al patologiei reale – a unei “tulburări de personalitate”, în jargonul psihiatriei.

“Cu toate schimbările care au loc în politică, polarizarea și lipsa de respect, teoriile conspirației joacă un rol mai mare, posibil ca niciodată, în gândirea și comportamentul oamenilor”, a declarat Shauna Bowes, psiholog de cercetare la Universitatea Emory care a condus echipa de studiu.

“Și nu a existat un consens cu privire la bazele psihologice ale credințelor conspirației. În această lucrare, am încercat să abordăm acest lucru”.

Psihologii au preluat acest subiect cu seriozitate doar în ultimul deceniu, iar descoperirile lor au fost fragmentare și aproximativ în concordanță cu înțelepciunea comună. Oamenii adoptă adesea convingerile conspiraționiste ca un balsam pentru o nemulțumire profundă.

Teoriile oferă un balast psihologic, un sentiment de control, o narațiune internă pentru a da sens unei lumi care pare lipsită de sens.

Credința că marile companii farmaceutice inventează boli pentru a-și vinde produsele, de exemplu, poate oferi o modalitate de procesare a unui diagnostic grav.

Acum, mai mult ca niciodată, teoriile conspirației sunt periculoase

În contextul pandemiei coronavirus, dezacordurile opiniei publice provocate de credința în astfel de teorii malițioase, pot provoca încălcări grave ale măsurilor de securitate sanitară, existând riscul de a crește nivelul de îmbolnăvire.

“Chiar ai o furtună perfectă, în sensul că teoriile se adresează celor care se tem să se îmbolnăvească și să moară sau să infecteze pe altcineva”, a spus Gordon Pennycook, un om de știință comportamentală la școala de afaceri a Universității din Regina, din Saskatchewan.

“Și aceste temeri îi distrag pe oameni de la a judeca acuratețea conținutului pe care îl pot citi online”.

Cum au fost făcute descoperirile?

În noul studiu, intitulat “Looking Under the Tinfoil Hat” și postat online în Journal of Personality, Mrs. Bowes și Scott Lilienfeld au condus o echipă care a administrat o serie de sondaje standardizate de personalitate la aproape 2.000 de adulți.

Studiul a avut două elemente.

În primul rând, echipa a evaluat fiecare persoană la nivel de proclivitate pentru teoriile conspirației. Participanților li s-a cerut să evalueze veridicitatea probabilă a declarațiilor generale precum:

“Unele observații și zvonuri U.F.O. sunt planificate sau puse în scenă pentru a distrage publicul de la contactul extraterestru real”.

sau

“Guvernul folosește oamenii ca țapi ispășitori pentru a ascunde implicarea sa în activitatea infracțională”.

Voluntarii au fost rugați să facă același lucru pentru declarații despre evenimente specifice, cum ar fi “Agențiile S.U.A. au creat intenționat epidemia de SIDA și au administrat-o bărbaților negri și homosexuali în anii ’70.”

Studiul a inclus participanți recrutați atât online, cât și personal. Aproximativ 60% au obținut un scor scăzut la scară, ceea ce înseamnă că au fost rezistenți la astfel de teorii; procentul de 40% conținând variații peste medie sau mare, ceea ce înseamnă o rezistență scăzută la influența acestor teorii.

În a doua fază, echipa de cercetare a oferit participanților mai multe chestionare standard de personalitate.

Unul dintre acestea a analizat trăsături generale, destul de stabile, precum conștiinciozitatea și sociabilitatea; altul a întrebat despre stări precum anxietatea și furia; și un al treilea abordat extremele, cum ar fi tendințele narcisiste.

Pentru a rezolva un profil sau profiluri de personalitate, echipa de cercetare a măsurat care fațete ale personalității au fost corelate cel mai puternic cu niveluri mai ridicate de susceptibilitate la credințele conspirației.

Constatările au fost cel puțin notabile

Cercetătorii au descoperit că unele calități precum conștiinciozitatea, modestia și altruismul erau foarte slab legate de susceptibilitatea unei persoane la credința. Nivelurile de furie sau sinceritate nu aveau nicio relație aparentă; nici stima de sine.

„Rețineți, testele de personalitate nu sunt măsuri foarte bune ale lucrurilor puțin înțelese”, a spus doamna Bowes. “Veți obține o imagine neclară, mai ales prima dată”.

Trăsăturile de personalitate care erau solid legate de convingerile conspirației includeau câțiva suspecți obișnuiți: impulsivitate, egocentrism, insensibilitate, niveluri ridicate de dispoziție depresivă și anxietate.

Cercetarea a mai relevat și un indice care avea ca scop evaluarea tulburărilor de personalitate – un model de gândire numit “psihoticism”.

Psihoticismul este o trăsătură de bază a așa-numitei tulburări de personalitate schizotipală, caracterizată parțial prin “credințe ciudate și gândire magică” și “idei paranoice”.

În limbajul psihiatriei, este o formă mai ușoară de psihoză completă, starea delirantă recurentă care caracterizează schizofrenia.

Teoriile conspirației despre comploturile guvernului secret probabil nu se vor demoda niciodată și, la un anumit nivel, funcționează ca garanții împotriva conspirațiilor reale, oficiale.