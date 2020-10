”Nu vă temeți de Covid”: Donald Trump iese din spital cu cel mai prost sfat

În mod oficial, Donald Trump a fost confirmat cu coronavirus pe parcursul zilei de vineri și tot atunci a trecut pe oxigen. Acum încurajează oamenii să nu se teamă de Covid.

Inconștiența lui Donald Trump continuă să-i domine discursul electoral, într-o perioadă în care foarte mulți s-au întrebat ce se va întâmpla dacă își pierde viața. Aproape 210.000 de oameni și-au pierdut viața din cauza acestui virus, iar afirmațiile lui Trump după câteva zile petrecute în spital sunt simple. ”Nu vă temeți de Covid. Nu-l lăsați să vă domine viața”.

Aceasta este atitudinea unui om infectat cu coronavirus care a avut parte de cele mai avansate tratamente din lume, livrate de către cei mai pregătiți medici. Pe lângă Remdesesivir, președintele a primit un medicament experimental bazat pe anticorpi monoclonali de la compania Regeneron. O doză costă câteva zeci de mii de dolari. Nu în ultimul rând, sâmbătă a fost trecut pe dexametazonă, un corticosteroid administrat în cazuri foarte grave.

Chiar și așa, Donald Trump a pus suficient de multă presiune pe echipa medicală, le-a filtrat/cenzurat declarațiile, încât se pare că-și va continua tratamentul la Casa Albă. Este mai important pentru el să păstreze aparențele de om puternic, decât să-și continue tratamentul într-un mediu izolat, unde este mai puțin probabil să infecteze pe altcineva.

”Deși s-ar putea să nu fie încă în afara pericolului, echipa și cu mine suntem de acord asupra faptului că toate examinările și mai ales starea sa clinică permit întoarcerea sa acasă în siguranță, unde va beneficia de asistența medicală de clasă mondială 24 de ore din 24”, a declarat presei medicul lui Trump, Sean Conley, potrivit APF. Doctorii au spus că Trump a mai fost tratat cu un steroid, dexametazona, care este folosit în mod normal numai în cazurile severe.

Respectiva actualizare a venit la o oră, după ce echipa medicală a președintelui Trump a spus că acesta va primi a cincea doză de Remdesivir marți la Casa Albă și că pacientul nu a mai făcut febră de peste 72 de ore. În plus, nivelurile sale de oxigen sunt normale, scrie Reuters. Trump a primit oxigen suplimentar de două ori, a mai spus echipa lui medicală.

”Mă simt foarte bine! Nu vă temeți de Covid. Nu-l lăsați să vă domine viața. Am dezvoltat, sub administrația Trump, câteva tratamente foarte bune (…). Mă simt mai bine decât acum 20 de ani”, a scris Trump pe Twitter.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020