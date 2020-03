Nu cumpăra așa ceva: au apărut testele false de diagnosticare pentru coronavirus

În contextul epidemiei de coronavirus, era inevitabilă exploatarea financiară a panicii oamenilor. Din acest motiv, au apărut teste false pentru diagnosticarea infecțiilor cu coronavirus.

Dacă ai urmărit știrile în ultimele zile sau săptămâni, știi că numărul testelor de depistare a coronavirus este limitat. Din păcate, nu poți să te duci la spitalul din localitate pentru a te verifica preventiv dacă ești sau nu infectat. Există câteva zeci mii de teste în România, iar ele sunt disponibile doar în București, Iași, Craiova, Constanța, Cluj și Timișoara.

„Trăim vremuri care nu au mai existat nici în România, nici în Europa, nici în lume şi trebuie să avem grijă ca procedurile să nu ne omoare înaintea virusului. (…) În momentul de faţă, la nivel naţional, avem peste 10.000 de tip Real Time PCR iar în paralel avem teste rapide. Numai în depozitele UNIFARM sunt 50.000 de teste rapide. (…) Mai fiabile sunt testele de tip Real Time PCR, numai că acestea se realizează la indicaţiile epidemiologice strict. (…) În momentul de faţă se face Real Time PCR în Bucureşti, la ‘Victor Babeş’, ‘Matei Balş’, Spitalul Militar Central, am deschis un centru în plus la ANSVSA şi la Institutul ‘Cantacuzino’. În plus, există trei centre private. La nivel naţional avem la Iaşi, Craiova, Constanţa, Cluj, Timişoara”, a spus ministrul Sănătății Victor Costache, sâmbătă.

În acest context, niște oameni ”întreprinzători” s-au gândit să exploateze neștiința oamenilor și panica din aer pentru a lansa teste false pentru depistarea coronavirusului. Acestea au fost confiscate de curând pe Aeroportul Internațional din Los Angeles, conform Mediafax.

Testele profitau de oamenii care vor să se testeze acasă, deși acest lucru este imposibil, cel puțin momentan. Testele false care au ajuns în piață au pe etichetă mesajele ”Corona Virus 2019nconv (COVID-19)” și ”Virus1 Test Kit”.

În momentul în care coletul a fost interceptat de către autorități, venea din Marea Britanie. Potrivit declarației oficiale, nu era periculos pentru oameni, deoarece conținea apă purificată. Pe de altă parte, nu era sub nicio formă util în diagnosticarea infecției cu Covid-19. Un test urma să ajungă pe piață cu 200 de dolari.