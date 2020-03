Dezinformarea, la un click distanță: coronavirus, sursă de ”povești” pe WhatsApp și Messenger

Ți-ai pus vreodată întrebarea care este cel mai priceput epidemiolog din România? Indiferent dacă vorbim de coronavirus, de pesta porcină sau de gripa aviară, răspunsul este undeva între pensionarii de pe Facebook și grupul mamelor de pe WhatsApp. Acum, discernământul în privința surselor de informare este mai important ca niciodată.

La momentul redactării acestui material, numărul persoanelor infectate cu coronavirus din România a ajuns la 59 de cazuri. Până vei citi aceste rânduri, valoarea cu pricina ar putea sări la 100 sau mai mult. Ne aflăm într-un punct în care noile cazuri apar precum un ciorchine, pornind de la un turist străin, de la un muncitor întors acasă din Italia sau de la un fost ofițer care s-a gândit să mintă în declarația pe propria răspundere. Inconștiența românească, egoismul macabru și superficialitatea ne vor îngropa înaintea cazurilor de coronavirus.

Ne confruntăm cu o situație incredibilă. La ora actuală, românii par să trăiască într-un univers paralel, unul în care statul român, Grupul de Comunicare Strategică sau Raed Arafat sunt niște referințe pierdute printre postări pe Facebook cu leacuri minune sau mesaje virale distribuite pe WhatsApp.

În funcție de nivelul de luciditate al persoanelor din anturajul tău, în cadrul unei interacțiuni aparent banale, s-ar putea să fii asaltat cu teorii ale conspirații, cu ipoteze ancorate într-un roman din anii `80 sau un film din 2011. ”Semnele au fost întotdeauna acolo”, ar spune cineva care preferă să-și ghideze alegerile în viață după un clip viral pe YouTube sau un zvon pe care i l-a ”aruncat” lui un prieten al cărui vâr lucrează la SRI.

Dezinformarea provoacă panică, iar panica naște monștri

Un bărbat dintr-o comună din Vâlcea, care ar fi trebuit să fie carantină, s-a dus până la primăria din localitate să-și ia o adeverință. În drum spre casă, a fost luat la bătaie într-un mod foarte violent de către un vecin care a reacționat cum a știut el mai bine la încălcarea carantinei. Amândoi s-au ales cu dosare penale. Din fericire pentru cel agresat, nu și-a pierdut viața de la pumni, dar ignoranța lui s-ar putea să facă numeroase victime. Acele consecințe le vom afla peste două săptămâni sau mai puțin.

Încercând să mă lămuresc care este diferența dintre o gripă normală și coronavirus în format COVID – 19, în contextul în care amândouă provoacă numeroase decese, am vorbit în ultimele zile cu mai mulți medici. Problema nu este însă rata mortalității, media de vârstă a celor care își pierd viața sau afecțiunile preexistente ale bătrânilor. Totul pleacă de la perioada asimptomatică, acele 14 zile pe care insistă autoritățile din fiecare colț al mapamondului.

Spre deosebire de o gripă obișnuită, în cazul căreia ești capabil să să o ”împărtășești” de la prima tuse sau primul strănut în public, la coronavirus, lucrurile funcționează altfel. Ai 14 zile la dispoziție după ce ai fost infectat, în perioada de incubație, să îmbolnăvești pe alți. Acea perioadă este foarte riscantă pentru că, în mod evident, nu ai nicio simptomă. Pari sănătos!

Într-o lume ideală, te-ai duce la farmacie să-ți cumperi teste de coronavirus precum teste de sarcină. Tușești un pic pe o hârtie și vezi dacă ești sau nu purtător al virusului. Din păcate, testele sunt puține, greu accesibile și scumpe. În practică, scumpe este un cuvânt impropriu, pentru că implică o sumă de bani generoasă pe care o plătești și îl ai. Din păcate, doar în cadrul unui spital poți fi testat de o infecție cu coronavirus, prea puțini vor să facă asta, iar testele nu sunt infinite. Pe 5 martie, la Matei Balș în Capitală, existau 1000 de teste. În orașe mari, precum Cluj, Iași sau Timișoara, vorbim de doar câteva sute de teste.

Frica de coronavirus, dezastruoasă pentru omenire

În România, avem o autoritate națională care ne ține la curent cu noile cazuri de coronavirus, cu măsurile pe care le putem lua noi ca cetățeni și cele pe care le ie ia statul român spre binele nostru. Instituția cu pricina este intitulată Grupul de Comunicare Strategică sau GCS. Orice publicație care se respectă, în momentul în care scrie o știre despre un caz nou de infectare sau despre o restricție de deplasare își ia datele de acolo și le citează ca atare.

Până și alte instituții ale statului, cum este cazul Departamentului pentru Situații de Urgență, publică statistici și sfaturi despre coronavirus, dar citează CGS.

Știrile false au devenit atât de agresive, înșelătoare și dese, încât autoritățile ajung să dea comunicate doar pentru a le dezminte. Oficialii nu mai știu cum să-și manifeste disperarea pe marginea acestei situații îngrijorătoare. Au început să creeze clipuri precum animația de mai jos, în speranța că vor deveni virale.

„Nu crede tot ce primești pe Facebook sau WhatsApp. Mai ales știri ce conțin: exprimări pompoase, alarmiste, tratamente naturiste sau medicamentoase împotriva coronavirus”, se arată în clipul difuzat de Guvernul României. Este mai important ca niciodată să-ți finisezi cunoștințele de gramatică, deoarece greșelile mai mult sau mai puțin evidente de ortografie și punctuație reprezintă primul semn că ceva nu este în regulă cu sursa ta de informare.

Ca să înțelegi mai bine cum arată greșelile ostentative de punctuație sau ortografie care s-au viralizat pe WhatsApp, privește cu atenție această tentativă puerilă de a te speria. Apropo de WhatsApp Gold, cred că prima știre despre o astfel de ”informare” am văzut-o în urmă cu 5 sau 7 ani.

În final, singurul lucru la care speră oficialii statului român este ca tu să te informezi doar din surse oficiale. Privește orice publicație cu reticență, filtrează masiv informația care îți este servită la TV și fă un efort supraomenesc de a ajunge la nucleul informației.

Este omenesc să-ți formezi opinii personale pe acest subiect arzător, dar fii cât se poate de selectiv în a le împărtăși și cât se poate de precaut în a ți le forma pe bază de speculații, zvonuri sau teorii ale conspirație. Gândește-te cât de mare este inconștiența din piață, dacă Guvernul României a investit probabil niște bani pentru a crea un video de 40 de secunde cu scopul de a te convinge să nu-ți iei informațiile de pe Facebook sau WhatsApp. Acesta poate fi vizionat integral aici.

La ce să te aștepți pe Facebook sau WhatsApp?

Nimeni nu are chef de dezbateri pe Facebook. De aceea, când vezi un mesaj viral precum cel de mai jos, rămâi un pic șocat, speri ca cel care ți l-a trimis a făcut din greșeală. Nu vrei să crezi că un om pe care îl cunoști, ți-e prieten sau, pur și simplu, te are în lista de Facebook are astfel de referințe defecte în viață. Din păcate, aceștia sunt foarte mulți, iar valorile propovăduite de ei sunt mai ciudate decât ai crede posibil.

Aceștia trebuie combătuți. Trebuie să le explici verbal sau prin mesaje că informările cu pricina sunt defectuoase, înșelătoare și, cel mai important, nu reflectă realitatea. La început nu va fi ușor, dar ai în vedere că o informație corectă, în final, poate ajunge să salveze vieți.

În final, la început de 2020, coronavirus ar putea fi cea mai importantă lecție pe care o vei dobândi pe parcursul vieții. Cu un pic de noroc, epidemia va trece, de preferat, cu un număr mic de victime. Indiferent de acel număr însă, la final, vom fi mai sănătoși, mai echilibrați mental și lipsiți de egoism. Nimeni nu ar fi mai fericit decât mine să vadă că oamenii au revenit la ”normal”, că se pot concentra pe redresarea economiei, ajutarea micilor întreprinzători și revenirea la obiceiul cinelor la restaurant sau al căzărilor în deplasare.

Una peste alta, aparenta ”analiză” de mai jos este cea mai periculoasă în cazul unei epidemii. Nici nu-ți dai seama cum ți se ancorează în minte o combinație de informații false și adevărate, una pe care o pasezi mai departe fără să realizezi.

”Coronavirus (RO)

Noul Coronavirus poate să nu arăta semne de infecție mai multe zile. Cum se poate ști dacă cineva este infectat? Până când se ajunge la febră și/sau tuse și persoana merge la spital, plămânul este de obicei 50% cu fibroză și va fi prea târziu. Experții taiwanezi oferă o simplă verificare de sine pe care o putem face în fiecare dimineață. Respiră adânc și ține-ți respirația mai mult de 10 secunde.

Dacă faceţi acest lucru complet şi cu succes fără tuse, fără disconfort, rigiditate sau pierderea etanșeității gurii etc., dovediţi că nu există fibroză în plămâni, practic nu aveţi nicio infecție. Vă rugăm să vă auto-verificaţi în fiecare dimineață într-un mediu cu aer curat. Sfaturi excelente dau şi medicii japonezi pentru tratarea COVID-19:Toată lumea ar trebui să se asigure că gura si gâtul sunt umede şi niciodată uscate.

Ia câteva înghițituri de apă la fiecare 15 minute, cel puțin. De ce? Chiar dacă virusul ajunge în gură, apa potabilă sau alte lichide îl va spăla şi duce în jos prin gât în stomac. Odată ajuns acolo, acidul stomacal va ucide virusul. Dacă nu bei suficientă apă în mod regulat, virusul poate intra în trahee și în plămâni. E foarte periculos. Vă rugăm să trimiteți acest lucru familiei și prietenilor!”, se arată în documentul pe care l-am primit pe Facebook acum câteva zile.

În final, fii selectiv. Încercă să distingi adevărul din oceanul de postări de pe Facebook și WhatsApp. Când este vorba de premiere absolute, precum primul deces de coronavirus din România sau primul vaccin pentru COVID – 19, fii și mai reticent decât ai fi în mod uzual. Aceste titluri, ca multe altele despre infecții, virusuri și antidoturi sunt o mină de aur din cauza traficului adus de Google. Fii precaut pe cine îmbogățești, fii reticent la cine te informează și fii împotriva partajării de mesaje virale, chiar și atunci când se încheie cu formulări lacrimogene ca ”Transmiteți ca mesaj public, dacă vă pasă de viața semenilor voștrii! ”