VIDEO Call of Duty: Black Ops Cold War are o dată de lansare și un trailer: de ce este spectaculos

În timp ce majoritatea amatorilor de FPS-uri sunt ancorați în Call of Duty: Warzone, cei de la Activision pregătesc lansarea noului titlu din serie, Call of Duty: Black Ops Cold War.

Următorul joc din seria Call of Duty urmează să fie lansat pe 13 noiembrie. Acesta va fi dezvoltat în egală măsură de Treyarch și Raven Software și se pare că va explora din plin efectele dezastruoase ale dezinformării, propagandei și teoriilor conspiraționiste.

La fel ca în ultimul deceniu, Call of Duty: Black Ops Cold War va fi disponibil începând cu 13 noiembrie pe Xbox One, PlayStation 4 și PC. Va exista și o variantă pentru consolele next-gen, în momentul în care PS5 și Xbox Series X vor fi disponibile, în preajma sărbătorilor de sfârșit de an.

Call of Duty Cold War va încerca să spună o poveste complexă întinsă pe o perioadă lungă de timp, poate cea mai lungă dintre toate iterațiile anterioare ale francizei. Practic

Practic, va începe cu războiul din Vietnam din 1968 și se va încheia apogeul crizei nucleare din anii `80. Cea mai mare parte a acțiunii jocului se petrece în 1981, dar campania single player va include mai multe episoade de pe câmpul de luptă din Vietnam, servite ca amintiri. O singură persoană misterioasă va lega întregul set de misiuni dominate de elemente de spionaj, Perseus.

Acest individ, cel mai probabil ficțional, este un spion sovietic care s-a infiltrat în programul de arme atomice al Statelor Unite ale Americii din Los Alamos la finalul celui de-al Doilea Război Mondial. Ca referință, există totuși referințe vagi către Perseus în Proiectul Verona, un efort de contra-spionaj care a interceptat mesaje din surse sovietice. Câțiva ofițeri ruși au menționat același nume de spion în conexiune cu Manhattan Project. Partea interesantă este că mulți sunt de părere că Perseus a fost creat ca o conspirație de către Uniunea Republicilor Socialist Sovietice pentru a stârni neliniște și stres în rândul americanilor.