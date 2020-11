Noile telefoane Samsung au baterie de toți banii: cât de bune sunt Galaxy A12 și Galaxy A02s

În cazul în care erai în pană de idei când vine vorba de achiziția unui nou smartphone, Samsung are câteva propuneri interesante pe zona de mainstream, Galaxy A12 și Galaxy A02s, ilustrat în imaginile alăturate.

Cu cât ne apropiem mai mult de 2021, producătorii încep să folosească noul sufix în materiale de marketing pentru terminalele noi. Din acest motiv, cele două smartphone-uri anunțate acum sunt incluse în seria Galaxy A (2021).

Samsung Galaxy A12 din imaginea de mai sus este versiunea actualizată de A11 lansat în luna martie. Noul gadget este construit în jurul unui panou HD+ de 6,5 inci cu o crestătură discretă în partea de sus a ecranului pentru camera frontală de 8MP. Partea de procesare este o combinație între un octa-core cu nuclee la 1,8GHz și 2,3GHz și 3GB, 4GB sau 6GB RAM, în funcție de buget. Cantitatea de memorie internă este de 32GB, 64GB și 128GB. Un slot de carduri microSD este de asemenea prezent.

Galaxy A12 poate fi achiziționat în patru culori cu nume sugestive și are un senzor de amprentă pe lateral. Pe spate, pentru partea de captură, are una principală de 48MP, una ultrawide de 5MP, una macro de 2MP și un senzor pentru măsurarea adâncimii. Acumulatorul este de 5000 mAh și se încarcă rapid cu 15W. Prețul de achiziție începe de la 179 de euro, iar pentru 20 de euro în plus dublezi memoria internă.

Poate cel mai ieftin smartphone Samsung de ultima generație este Samsung Galaxy A02s, un urmaș al Galaxy A1 lansat în luna decembrie a anului trecut. Este construit în jurul unui panou de 6,5 inci cu o rezoluție HD+ și folosește la interior un Snapdragon 450 octa-core tactat la 1,8GHz. Smartphone-ul are 3GB RAM și o memorie internă de 32GB. Un card microSD de până la 1TB poate fi folosit pentru extinderea memoriei.

Pentru captură, ai patru camere, una de 5MP pentru selfie-uri și una de 13 megapixeli principală, pe spate, la care se mai adaugă o cameră macro de 2 megapixeli și un senzor de adâncime tot de 2 megapixeli . Acumulator este tot de 5000 mAh și se încarcă la 15W. Cu o asemenea combinație, este improbabil să-l încarci mai des de două zile. Prețul de achiziție este de 150 de euro, dar va ajunge în magazine abia în luna februarie a anului viitor.