Noi detalii despre o eventuală stare de urgență, în România: ce se întâmplă după alegeri

Foarte mulți români sunt de părere că restricțiile de circulație se vor înăspri în țara noastră după alegerile parlamentare din acest weekend. Premierul Ludovic Orban a lămurit situație printr-un set de declarații.

Pentru că se vehiculează de ceva timp instaurarea unei noi stări de urgență în România, Ludovic Orban a decis să adreseze subiectul într-o intervenție pe care a avut-o la România TV. În acel context, a atras atenția asupra faptului că este vorba doar de ”o minciună gogonată”, iar argumentul simplu pentru faptul că așa ceva este imposibil ține de faptul că economia nu o permite.

”Oamenii au nevoie de locuri de muncă, trebuie să fie activi, trebuie să-şi desfăşoare viaţa profesională în condiţii cât mai aproape de normalitate”, a spus premierul. ”Economia României nu-şi poate permite un astfel de lockdown, noi trebuie să menţinem un echilibru.”, este de părere șeful guvernului.

„Este o minciună gogonată. Am avut un moment dificil, pe parcursul a 7-8-10 zile, am avut un trend de creştere îngrijorător. În faţa acestui trend am luat măsuri de restricţie. (…) Rezultatele acestor măsuri se simt. (…) Rezultatele se văd, deja s-a oprit trendul de creştere şi pot să vă spun că săptămâna asta există pentru prima oară un trend de scădere a numărului de infectări, care se manifestă… Noi facem analiza în ziua acestei săptămâni comparată cu ziua echivalentă din săptămâna trecută, cu săptămâna anterioară. (…) Pot să vă spun că deja cumulat pe 7 zile avem un trend clar de scădere cu peste 5.000 de cazuri mai puţin decât săptămâna trecută”, a afirmat Ludovic Orban la RTV.