Țara în care poluarea a scăzut cu peste 70% în timpul carantinei

Pandemia afectează cam toate aspectele din viața noastră și are efecte inclusiv asupra nivelului de poluare existent din aer.

Foarte multe state ale lumii se află în prezent în carantină, iar circulația cetățenilor este restricționată. Este și cazul Indiei, care a impus carantina la nivel național în urmă cu o săptămână, pentru a limita răspândirea noului virus. Măsurile din India sunt destul de severe. Autoritățile au decis interzicerea activității tuturor fabricilor, piețelor, magazinelor și lăcașelor de cult. De asemenea, aproape tot transportul public a fost suspendat, la fel ca și activitățile de construcție. Iar pentru că toate aceste activități sunt oprite, se pot observa schimbări în ceea ce privește nivelul de poluare din această țară.

Țara din Asia are aproximativ 1,3 miliarde de locuitori. Dintre aceștia, până în prezent, 1.300 au fost confirmați cu noul coronavirus. Există și 35 de decese din cauza COVID-19 în India.

Cât a scăzut nivelul de poluare în India

După o săptămână de carantină, datele din marile orașe din statul asiatic arată niveluri mult mai scăzude de particule microscopice dăunătoare în aer (cunoscute sub numele de PM 2.5), dar și niveluri scăzude de dioxid de azot.

Particulele PM 2.5 au un diametru mai mic de 2,5 milimetri și sunt considerate periculoase pentru că pot ajunge cu ușurință în plămâni, de unde pot fi transportate către alte organe și sânge, cauzând probleme de sănătate.

Potrivit IQAir AirVisual’s 2019 World Air Quality Report, în India se aflau 21 din primele 30 cele mai poluare orașe din lume.

În capitala New Delhi, datele arată că concentrația de PM 2.5 a scăzut de la 91 de micrograme per metru cub, în 20 martie, la doar 26 de micrograme în data de 27 martie. Ca să-ți dai seama cât de rău stau lucrurile în capitala Indiei, în mod obișnuit, Organizația Mondială a Sănătății spune că orice valoare peste 25 de micrograme per metru cub este nesigură.

De asemenea, în aceeași perioadă, nivelul de poluare în ceea ce privește cantitatea de dioxid de azot a scăzut de la 52 per metru cub, la doar 15.

Chiar și înainte de instaurarea carantinei, restricțiile anterioare aplicate Indiei au contribuit la reducerea poluării cauzate de trafic. În primele trei săptămâni ale lunii martie, nivelul mediu al dioxidului de azot a scăzut cu 40-50% în orașele Mumbai, Pune și Ahmedabad, comparativ cu aceeași perioadă din 2018 și 2019, a spus Gufran Beig, un om de știință din cadrul Ministerului Științelor Pământului din India.