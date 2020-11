Nici nu s-a lansat, iar PlayStation 5 este subiect de proces: ce a pățit o companie, sub amenințarea Sony

Când vine vorba de personalizarea noii tale console PS5, se pare că opțiunile vor fi destul de limitate. Cei de la Sony au trecut la amenințări serioase împotriva celor care au avut astfel de planuri.

Mulți utilizatori de PlayStation 4 sau PS4 Pro și-au personalizat aspectul exterior al consolei cu carcase sau folii. Aceasta este o practică foarte veche, iar fascinația celor care se aruncă la astfel de achiziții este ușor de înțeles. După ce ai făcut o investiție semnificativă într-o consolă, vrei să ți-o personalizezi și să o protejezi. Vrei să fie a ta, la fel ca în cazul unei carcase de telefon.

Din păcate, se pare că nu vei avea această posibilitate când vine vorba de PlayStation 5. Customize My Plates este o companie specializată pe carcase de schimb pentru PS5 și a început de ceva timp să preia comenzi pentru personalizarea noii console de la Sony.

Din cauza unei amenințări legale din partea gigantului japonez, compania a fost nevoită să anuleze toate precomenzile și să inițieze procesul de returnare a banilor. Anunțul dezamăgitor pentru fanii consolei a fost făcut printr-o postare pe Twitter de acum câteva zile.

Ca referință, PlateStation a început să ofere carcasele personalizate de PS5 la mijlocul lunii octombrie, ca un mod de a oferi un pic mai multă flexibilitate utilizatorilor. Cu 40 de dolari puteai schimba aspectul complet alb al consolei. La momentul respectiv, oferta includea o serie stufoasă de opțiuni, argintiu, vișină, negru, albastru sau camuflaj. În mod regretabil, ”din cauza unor probleme legate de patente și proprietate intelectuală”, întreaga inițiativă a fost oprită.

Alternativa este să cumperi folii pentru PS5, în loc de carcase. Acestea sunt oferite tot de PlateStation.

As I’m sure some of you will be finding out. Due to patent and intellectual property issues we will be cancelling all orders and processing refunds. We’ll work hard over the weekend to get this done so please bare with us. Once complete you’ll receive an email.

