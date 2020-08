Netflix testează funcția perfectă pentru cât de haotic a fost 2020 până acum

Netflix testează o nouă funcție: „Shuffle Play”. Te-ar putea ajuta să găsești ceva de urmărit dacă te simți copleșit de toate opțiunile de streaming,.

Prin această funcționalitate, aplicația va reda emisiuni și filme în funcție de lista și istoricul tău.

Pe baza fotografiilor pe care utilizatorii le-au postat online, butonul este situat chiar pe ecranul profilului. Poți, pur și simplu, să dai click și să speri că Netflix ți-ar recomanda ceva ce ți-ar plăcea să vizionezi, dacă, să zicem, te-ai săturat să petreci mai mult timp alegând ce să urmărești, decât să urmărești acel ceva propriu-zis.

Interesting new feature @netflix … but what kind of insane person just says, “yolo, let’s spin the Netflix wheel of fortune” pic.twitter.com/6WDJrmd7pG

— Turner Levison (@TurnerLevison) August 18, 2020