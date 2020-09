Netflix sfidează pandemia: vrea să lanseze mai multe titluri originale în 2021 decât anul acesta

Șeful Netflix este încă încrezător că în 2021 vor fi lansate mai multe titluri originale Netflix decât anul acesta. Recunoaște însă că, odată cu pandemia care afectează producția, în special în Statele Unite, nu vor fi atât de multe cum s-a prevăzut anterior.

Reed Hastings a discutat cu multe publicații înainte de lansarea noii sale cărți și o întrebare care a apărut în mod repetat este modul în care Netflix face față producției pentru filme care se mișcă mai lent sau se opresc complet. Netflix este departe de a fi singura companie care se confruntă cu aceste probleme, dar încetinirea producției este încă predominantă.

Hastings spune că, în ciuda acestor obstacole evidente, streamerul este încă pe drumul cel bun pentru a lansa mai multe filme și serii originale în 2021 decât anul acesta.

„Anul viitor este planificat – avem o selecție excelentă de conținut”, a declarat Hastings pentru Variety. „Sunt încă mai multe titluri originale decât anul acesta. Nu crește numărul la fel de mult pe cât am prognozat prima dată, dar este în creștere de la an la an. Desigur, în Europa producem, în Asia producem. Cu toții suntem plini de speranță pentru un vaccin, astfel încât să putem reveni la o muncă mai intensă”, a completat acesta.

Ce zic statisticile Netflix

Pentru a pune acest lucru în context, în 2018, Netflix a lansat aproape 1.500 de ore de emisiuni TV, filme și alte producții, potrivit Quartz. Netflix a lansat 371 de emisiuni TV și filme în SUA în 2019, potrivit Variety. În 2020, într-un moment în care alte streamere, rețele și studiouri se luptă, se pare că Netflix a lansat practic 40-50 de titluri originale noi în fiecare lună.

Portofoliul aparent interminabil de conținut original al Netflix este unul dintre cele mai mari avantaje ale sale. Pentru ca Hastings să aibă încredere că seriile și filmele originale vor depăși în continuare ceea ce a lansat streamer-ul în 2020, este cel puțin impresionant.

Atât Hastings, cât și co-CEO-ul Ted Sarandos, au avertizat investitorii și analiștii în aprilie că producția ar putea fi afectată. Dar, de asemenea, au menționat într-o scrisoare adresată acționarilor că „concurenții și furnizorii noștri de conținut vor fi afectați la fel de mult ca și noi, în ceea ce privește noile titluri”. Este adevărat.

Disney nu a putut relua producția pentru “The Falcon and the Winter Soldier”, amânând seria mult așteptată Disney Plus. WarnerMedia a trebuit să întârzie și mai mult reuniunea anticipată a “Friends” de pe HBO Max, deoarece nu poate filma în fața unui public live. De asemenea, și Warner Bros. a închis “The Batman” pentru a doua oară, după ce Robert Pattinson ar fi contractat COVID-19.

Marile întrebări „dacă” și „când” atârnă în aer atunci când producția poate relua pe deplin în orașe precum Los Angeles și Atlanta, unde se filmează multe filme și spectacole. Speranța lui Hastings este că, cu teste adecvate, producția poate începe până în septembrie și octombrie, a spus el pentru The Wall Street Journal.