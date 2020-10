Schimbarea de la Netflix care te ajută doar în aparență: care-i, de fapt, scopul

Netflix a tot căutat să se adapteze acestui an atipic pentru omenire, dar extrem de bun pentru business-ul americanilor. Platforma a profitat de faptul că ai stat mult în casă și a încercat să te țină lipit cu ochii de ecrane prin tot felul de strategii.

Netflix ar putea fi marele câștigător al anului 2020, an în care pandemia a dat peste cap lucrurile în lume. Perioadele de lockdown au dus, inevitabil, la creșterea consumului de internet și, pe lângă rețelele de socializare, oamenii au petrecut foarte mult timp pe platforme de streaming video ca Netflix.

Gigantul american caută să se adapteze în permanență și a anunțat câteva funcții noi. Aparent, ele-ți pot ușura căutarea, dar nu e chiar așa. Hai să vezi de ce.

Funcții noi la Netflix

Printre secțiunile noi pregătite de Netflix se numără și New & Popular. E vorba, după cum probabil ți-ai dat seama, de producțiile noi de pe platformă și de cele populare. Vor fi câteva secțiuni în cadrul acestei categorii: New on Netflix, Top 10, Coming Soon și Worth The wait.

Numai că aici ar fi o problemă pentru că ce-ți oferă platforma ca fiind popular s-ar putea să nu fie atât de popular – mă refer aici la subsecțiunea Top 10. Asta pentru că un film sau serial poate ajunge acolo chiar și dacă a avut doar câteva minute de redare. Se contorizează automat și, chiar dacă el a fost abandonat de mulți utilizatori, tot îți va apărea acolo. Din acest punct de vedere, nu-i chiar un filtru care să te ajute.

Dacă vrei să știi ce urmează să intre pe Netflix, atunci ai la dispoziție Coming Soon, secțiune în care găsești titlurile ce urmează să fie lansate în următoarele 15 zile. De asemenea, la Worth The Wait vezi conținutul care urmează să fie adăugat în perioada cuprinsă între următoarele 15 și 365 de zile. E o secțiune utilă pentru că așa poți afla dacă, să zicem, serialul tău preferat va mai avea sau nu încă un sezon.