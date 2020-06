De ce Netflix ar fi cea mai bună platformă de streaming: ce arată o nouă analiză

Din punct de vedere al conținutului de pe plaformă, Netflix stă cel mai bine dintre toate platformele de streaming, atât din punct de vedere al cantității, cât și în ceea ce privește calitatea titlurilor pe care le poți urmări.

Platformele de streaming sunt într-o continuă competiție pentru supremație, din punct de vedere al numărului de utilizatori pe care îl obțin. Pentru asta, trebuie să fie atente și la conținutul pe care îl pun la dispoziție.

Potrivit unei analize realizată de Reelgood, un serivicu care îți arată un ghid al platformelor de streaming și conținutul pe care îl oferă, Netflix are, dintre toate, cele mai multe titluri originale pe platform sa. Este vorba, în total, despre 674 de seriale originale, la o diferență mare de restul. Aste e o veste bună, mai ales în contextul în care unele servicii nu sunt disponibile în România. Vorbim, de exemplu, despre Disney+, Hulu sau HBO Max.

Pe locul doi, se clasează Amazon Prime Video, cu 134 de seriale originale, pe locul trei se află Hulu, cu 87 de astfel de seriale, urmate de Disney+ cu 26 și Apple+ cu 23.

Totuși, dacă iei în considerare și seriale originale HBO, nu doar cele originale HBO Max, aceasta ar fi platforma de pe locul doi, de fapt, cu 190 de titluri originale. Până în prezent, există doar opt originale HBO Max.

În total, Prime Video ar avea cele mai multe titluri de seriale, la modul general: are peste 2.100 de show-uri licențiate. Totuși, Reelgood ia în considerare doar serialele originale de pe platformă.

Netflix are și cele mai de calitate seriale

De asemenea, vorbim și despre titluri de calitate pe cea mai celebră platformă de streaming de la noi. Reelgood ia în considerare aici scorul de pe IMDb. Reelgood consideră un serial de calitate dacă are un rating mai mare sau egal cu 8 pe IMDb.

Dintre toate cele 674 de seriale orginale de pe Netflix, platforma are 151 de seriale de calitate, după „standardele” Reelgood. Următoarea platformă este HBO Max, cu 75 de seriale cu nota peste 8 pe IMDb, Amazon Prime Video cu 40 de seriale originale de calitate, Hulu cu 16, Disney Plus cu cinci și Apple+ cu doar 3.

Ambele ar putea fi și motivele pentru care Netflix are și cei mai mulți utilizatori din lume: peste 183 de milioane de abonați în întreaga lume.

În comparație, Amazon Prime are peste 150 de milioane de utilizatori. HBO NOW, serviciul de streaming independent de la HBO, avea 8 milioane de abonați, care au trecut apoi la Max. De asemenea, HBO are 34 de milioane de abonați interni printr-un furnizor de cablu, care au trecut și ei la Max. De asemenea, Disney Plus are și ea peste 54 de milioane și Hulu, deținut tot de Disney, avea peste 30 de milioane de abonați din februarie.