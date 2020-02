Cât de prost s-a descurcat Netflix la premiile Oscar: câte premii a luat din 24 de nominalizări?

Netflix a avut mai multe nominalizări la Oscar decât oricare alt studio, însă rezultatul final n-a fost deloc cel așteptat.

Netflix s-a implicat serios în producția de filme, iar acest lucru i-a adus mai multe nominalizări la cea de-a 92-a ediție decât toate studiourile tradiționale. Netflix a primit în total 24 de nominalizări, cu una mai mult decât Disney și cu patru mai multe decât Sony.

Totuși, dintre cele 24 de nominalizări, Netflix n-a primit decât două premii la ediția din 2020 a premiilor Oscar. Este vorba despre premiul pentru cel mai bun documentar, câștigat de American Factory (produs de compania lui Barack și Michelle Obama) și premiul pentru cea mai bună actriță într-un rol secundar, obținut de Laura Dern pentru rolul interpretat în Marriage Story.

Cele mai importante filme ale platformei, The Irishman și The Two Popes, n-au primit absolut niciun premiu. The Irishman a fost un pariu ambițios pentru Netflix. A adunat aici giganți ai industriei precum Robert de Niro, Al Pacino, Joe Pesci și Martin Scorsese, dar și un buget uriaș, de aproximativ 160 de milioane de dolari. O sumă considerabilă au investit-o și în efectele speciale pe care le-au folosit să-i întinerească pe actori. Cu toate astea, premiul pentru cele mai bun efecte speciale s-a dus la filmul 1917.

În 2019, studioul a obținut în total 15 nominalizări, dintre care 10 au fost doar pentru filmul Roma, în regia lui Alfonso Cuarón. Netflix a reușit să obțină cu Roma și premiul Oscar pentru cel mai bun film într-o limbă străină.

Ce categorii Oscar n-a reușit să domine filmele Netflix

The Irishman a avut cele mai multe nominalizări la premiile Oscar de pe platformă. Totuși, a pierdut premiul pentru cel mai bun film, regizor, actor într-un rol secundar, scenariu adaptat, cinematografie, editare, efecte vizuale, design de costume și design de producție.

Marriage Story n-a câștigat Oscarul pentru cel mai bun film, actor, scenariu original și coloană sonoră.

The Two Popes a pierdut în fața altora premiul pentru cel mai bun actor principal, actor într-un rol secundar, dar și cel pentru cel mai bun scenariu adaptat.

De asemenea, Netflix a pierdut și premiul Oscar pentru cel mai bun documentar de lungmetraj pentru The Edge of Democracy, premiul pentru cel mai bun documentar de scurtmetraj pentru Life Overtakes Me, premiul pentru cea mai bună animație pentru Klaus și I Lost My Body.