Hotelul pentru fanii Star Wars este (încă) o sursă de bani pentru Disney

De când Disney+ s-a lansat în Statele Unite, compania e într-o permanentă căutare de imagine de pe urma căreia să capitalizeze. Așa a apărut și hotelul Star Wars.

Disney știe că universul Star Wars mai poate fi încă o permanentă sursă de venituri consistente. Franciza are milioane de fani în întreaga lume. Ia, drept exemplu, ultimul film Star Wars: The Rise of Skywalker care, cu un buget de 275 de milioane de dolari, a fost un real succes.

Lansat pe 20 decembrie, filmul a avut până acum încasăro de peste un miliard de dolari. Deci este un nume care vine.

Așa că Disney a decis să se inspire din strategia Atari și a deschis un hotel special pentru fanii Star Wars. Se numește Galactic Starcruise și imită perfect universul descris în filmele care i-au cucerit pe mulți în ultimele decenii. Creată de George Lucas spre sfârșitul anilor 70, Star Wars a devenit un fenomen pop-culture la nivel mondial.

Hotelul Star Wars, ultima găselniță de marketing pentru Disney

Hotelul Star Wars: Galactic Starcruise este, potrivit reprezentanților Disney, un nou tip de experiență complet diferită. Practic, dacă te vei caza acolo, vei fi parte din universul francizei.

Hotelul va funcționa în Florida, iar rezervările se pot face spre sfârșitul anului, anunță Disney. Numai că hotelul va fi deschis abia anul viitor. Până atunci, se lucrează la partea de marketing, evident.

Disney insistă că toți turiștii care se vor caza se vor simți ca și cum ar trăi pe o navă spațială, departe de Pământ. Compania americană insistă că ideea este revoluționară, dar, de fapt, nu e chiar așa.

Disney face acum ce a anunțat și Atari recent. Compania, cunoscută pentru celebrul joc din anii 70, a anunțat că-și deschide propriul lanț de hoteluri. Construcția primului dintre ele va începe anul acesta în Phoenix, Arizona, iar lucrările vor fi gata în aproximativ doi ani. Hotelurile Atari, care se vor găsi în opt orașe din SUA, vor avea spații dedicate realității virtuale și augmentate, studiouri penttru jocuri streaming și spații dedicate evenimentelor sportive.

Brandul Atari a cunoscut succesul în anii 70, când a lansat o consolă și un joc electronic de tenis numit Pong. Acela a devenit primul succes comercial din această industrie.