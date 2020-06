Ce filme și seriale apar în iulie pe Netflix: lista completă

Numărul de filme și seriale pe care vrei să le ai disponibile nu e niciodată suficient și, ca în fiecare lună, Netflix vine și în iulie cu o listă de noutăți pe care să le urmărești pe platformă.

Platofrma de streaming vine cu titluri noi în luna iulie. Deși filmările pentru filme și seriale au fost puse pe pauză pe timpul pandemiei, Netflix nu a rămas fără conținut nou pe care să-l pună pe platformă. Mai jos, vezi lista pe luna iulie cu toate filmele și serialele care vor fi disponibile în a doua lună a verii.

Filme și seriale originale Netflix care apar în iulie

1 IULIE 2020

Chico Bon Bon: Monkey with a Tool Belt / Chico Bon Bon: Maimuțica pricepută: Sezonul 2

Chico Bon Bon și Brigada Repară Tot sunt gata să rezolve orice problemă, de la încălzirea unei cești de cacao, până la salvarea unui sandviș dintr-un seif.

Deadwind / Karppi: Sezonul 2

Sofia Karppi și Sakari Nurmi, detectivi în Helsinki, cutreieră orașul în căutarea indiciilor care să scoată la iveală legătura dintre corupție, crimă și cazul lor.

Say I Do / Spune „Da”

Experții Jeremiah Brent, Thai Nguyen și Gabriele Bertaccini, care ajută cuplurile să creeze evenimentul perfect, sunt de părere că nunțile de vis există și în realitate.

Under the Riccione Sun / Sub soarele din Riccione

Aflați în vacanță pe plajele din Riccione, niște adolescenți devin prieteni și se ajută pentru a naviga printre relațiile romantice și alte probleme amoroase.

Unsolved Mysteries / Mistere neelucidate

Celebra serie revine pe ecrane cu dispariții inexplicabile, decese și evenimente paranormale, sperând că spectatorii dețin cheia rezolvării acestor mistere.

2 IULIE 2020

Thiago Ventura: POKAS / Thiago Ventura: Lasă vrăjeala!

În acest spectacol exuberant, Thiago Ventura face glume despre viața de cartier, politică și altele, explicând de ce faptele sunt mai importante decât vorbele.

Warrior Nun / Călugărița războinică

O adolescentă orfană aflată la morgă se trezește la viață și descoperă că posedă superputeri, devenind membră a unui grup select de călugărițe care vânează demoni.

3 IULIE 2020

Cable Girls / Centralistele: Ultimul sezon: Partea 2:

Marea rivală a Lidiei se folosește de poziția sa în lagăr pentru a se răzbuna, iar Lidia și prietenele ei devin tot mai îndrăznețe în lupta contra regimului franchist.

Desperados

Romantică incorigibilă, Wes trimite un e-mail penibil la beție și pornește spre Mexic însoțită de cele mai bune prietene pentru a șterge mesajul înainte de a fi citit.

JU-ON: Origins

Un cercetător al activității paranormale este stăpânit de obsesia de a găsi o casă blestemată, unde o mamă și copilul ei au pățit ceva îngrozitor cu mult timp în urmă.

Southern Survival / Kitul de supraviețuire

Echipa BattlBox testează produse concepute să-i ajute pe oameni să supraviețuiască în situații periculoase, printre care se numără incendii, explozii și intruși.

The Baby-Sitters Club / Clubul guvernantelor

Îndrăgitele cărți semnate de Ann M. Martin se bucură de o interpretare modernă în acest serial ce urmărește un grup de prietene care dezvoltă o afacere de babysitting.

8 IULIE 2020

Mucho Mucho Amor: The Legend of Walter Mercado / Legendarul Walter Mercado

O pată de culoare într-o cultură machistă, un afacerist genial, dar naiv, un mesager al speranței. Arhicunoscutul astrolog Walter Mercado reprezintă o categorie în sine.

Stateless / Apatrizii

Într-un centru de detenție pentru imigranți din Australia se întâlnesc patru străini: o femeie cu probleme, un refugiat chinuit, un birocrat și un tată zbuciumat.

9 IULIE 2020

Japan Sinks: 2020 / Japonia se scufundă: 2020

După ce Japonia este devastată de cutremure catastrofale, o familie își vede tăria pusă la încercare într-o călătorie de supraviețuire prin arhipelagul care se scufundă.

The Protector / Ultimul protector al orașului: Sezonul 4

Vizirul și Nemuritorii stăpânesc modernul Istanbul, Hakan călătorește în trecut pentru a pune capăt unui război, iar Zeynep trece printr-o transformare dramatică.

10 IULIE 2020

Down to Earth with Zac Efron / Cu picioarele pe Pământ, cu Zac Efron

În acest serial de călătorie, actorul Zac Efron pornește în jurul lumii cu Darin Olien, expert în wellness, în căutarea unor moduri de viață sănătoase și sustenabile.

Hello Ninja / Salut, ninja!: Sezonul 3

În sezonul 3, micuții ninja îndrăgostiți de aventură învață noi kata, fac cunoștință cu Gen și vizitează orașul Osaka din Japonia, locul în care s-a născut Baa-chan.

O Crush Perfeito / Caleidoscopul sentimentelor: Brazilia

În acest reality show, șase oameni singuri participă la cinci întâlniri aranjate în locuri emblematice din São Paulo. Pe cine vor alege pentru a doua întâlnire?

The Claudia Kishi Club / Fan clubul Claudiei Kishi

În acest scurt documentar, creatori americani de origine asiatică aduc un omagiu unui celebru personaj din filmul Clubul guvernantelor, care sfidează stereotipurile.

The Epic Tales of Captain Underpants in Space / Marile aventuri ale Căpitanului Chilot în spațiu

George și Harold sunt doi buni prieteni care, împreună cu colegii lor de clasă și cu tiranicul director al școlii, sunt recrutați pentru o misterioasă misiune în spațiu.

The Old Guard / Vechea Gardă

Patru războinici nemuritori care au apărat umanitatea de-a lungul secolelor sunt vânați din cauza acestor puteri tocmai când au descoperit încă un nemuritor.

The Twelve / Cei doisprezece

Doisprezece cetățeni obișnuiți sunt jurați într-un proces în care trebuie să decidă soarta unei respectate directoare de școală, care este acuzată de două crime.

13 IULIE 2020

Cinderela Pop / Cenușăreasa pop

Independentă și dezamăgită în dragoste, o adolescentă DJ își creează propriul drum în viață. Asta până când îi cade cu tronc unui star pop.

14 IULIE 2020

On est ensemble / Împreună suntem puternici

Activiști din întreaga lume luptă împotriva nedreptăților și provoacă schimbări sociale în acest documentar care urmărește participarea lor la videoclipul Solidarité.

The Business of Drugs / Afacerile cu medicamente și droguri

Ca să înțeleagă cum provoacă drogurile comportamente riscante și chiar mortale, un fost analist CIA investighează aspectele economice legate de șase substanțe interzise.

Urzila Carlson: Overqualified Loser / Urzila Carlson: Sunt o ratată supracalificată

Urzila Carlson ne amuză cu replici despre emisiunea „The Biggest Loser”, casete sexuale și vin la cutie în acest program special de stand-up în Melbourne, Australia.

15 IULIE 2020

137 Shots / 137 de gloanțe

În Cleveland, violențele poliției duc la moartea mai multor persoane de culoare. Autoritățile se află sub lupă într-o țară divizată pe motive rasiale, care cere dreptate.

Dark Desire / Dorință întunecată

Alma, care este căsătorită, petrece departe un weekend plin de pasiune care se sfârșește tragic, făcând-o să pună sub semnul întrebării adevărul despre cei apropiați.

Gli Infedeli / Craii

De la minciuni scandaloase la surprize sexy, această colecție de istorisiri surprinde peripețiile câtorva bărbați cu probleme în a gestiona fidelitatea și relațiile.

Skin Decision: Before and After / Indecizie la incizie: Înainte și după

Dr. Sheila Nazarian și sora Jamie folosesc cele mai avansate proceduri pentru a-și transforma clienții și a scoate la iveală cea mai bună versiune a lor.

16 IULIE 2020

Fatal Affair / Escapadă fatală

O avocată este prinsă într-un terifiant joc de-a șoarecele și pisica după ce un pahar cu un vechi prieten duce la o obsesie care îi pune în pericol pe toți cei dragi ei.

Indian Matchmaking / Căsătoriile aranjate între indieni

Pețitoarea Sima Taparia îndrumă clienți din SUA și India de-a lungul procesului căsătoriilor aranjate, oferind o perspectivă inedită asupra obiceiului în ziua de azi.

17 IULIE 2020

Boca a Boca (Kissing Game) / Jocul săruturilor

Într-un oraș brazilian de fermieri de vite, o boală care se transmite prin sărut stârnește panica în rândul adolescenților.

Cursed / Blestemată

În această nouă abordare a legendei lui Arthur, adolescenta Nimue își unește forțele cu mercenarul Arthur pentru a-l găsi pe Merlin și a preda o spadă străveche.

20 IULIE 2020

Ashley Garcia: Genius in Love

Imediat după balul de toamnă, Ashley își continuă aventurile în California, explorând emoțiile și surprizele iubirii adolescentine.

21 IULIE 2020

How to Sell Drugs Online (Fast) / Cum să vinzi droguri online (rapid): Sezonul 2

Moritz și echipa își sporesc eforturile, însă pe măsură ce succesul magazinului lor online cu droguri crește, lucrurile devin mai periculoase.

Jack Whitehall: I’m Only Joking / Jack Whitehall: Glumesc doar

Un nou program special de stand-up cu comedianul australian Jack Whitehall..

Fear City: New York vs The Mafia / Orașul fricii: New Yorkul împotriva Mafiei

Acest serial documentar urmărește operațiunea FBI care a anihilat imperiile celor cinci clanuri mafiote din New York în anii ‘80, când acestea atinseseră apogeul puterii.

Love on the Spectrum / Dragostea în spectrul autist

E greu pentru cineva să-și găsească iubirea. Pentru tinerii cu autism, descoperirea lumii imprevizibile a întâlnirilor se dovedește și mai complicată.

Norsemen: Season 3 / Vikingii: Sezonul 3

Acest sezon al comediei norvegiene cu vikingi se întoarce în timp ca să spună povestea care a condus la primul sezon. Dar nu te îngrijora, jafurile și măcelul continuă.

Street Food: Latin America / Street Food: America Latină

Cu ajutorul acestui documentar, poți să călătorești în șase țări și să explorezi universul gastronomic din orașe precum Oaxaca din Mexic și Buenos Aires din Argentina.

23 IULIE 2020

The Larva Island Movie / Larvele pe insulă: Filmul

Aventurile pe insulă ale viermișorilor Galben și Roșu ajung subiect de lungmetraj, iar bufoneriile lor devin și mai amuzante.

24 IULIE 2020

¡A cantar! (Sing On! Spain)/ Să cântăm!: Spania

În această nouă competiție muzicală, concurenții își arată talentul pe ritmurile celor mai mari hituri, iar miza de 30.000 de euro crește când ating nota potrivită.

Dragons: Rescue Riders: Secrets of the Songwing / Dragonii: Salvatorii înaripați – Secretele Cântaripii

Un dragon cu o voce superbă îi hipnotizează pe ceilalți dragoni și pe oamenii din Huttsgalor, iar Salvatorii înaripați trebuie să găsească o cale de a rupe vraja.

Ofrenda a la tormenta / Ofrandă furtunii

În partea a treia a trilogiei Baztan, Amaia investighează decesele unor copii și o serie de ritualuri oribile, în timp ce cei din jurul ei se află într-un mare pericol.

The Kissing Booth 2 / Cabina de săruturi 2

În această continuare, Elle, o liceană în ultimul an, se confruntă cu o relație la distanță, aplicațiile la facultate și o nouă prietenie care ar putea schimba totul.

26 IULIE 2020

Good Girls: Season 3 / Fete cuminți: Sezonul 3

Mămici din suburbii devenite infractoare, Beth, Ruby și Annie sunt nevoite să înfrunte consecințele aventurilor din sezonul precedent.

28 IULIE 2020

Last Chance U: Laney

Acest serial documentar despre fotbalul universitar de juniori ajunge în Oakland, California ca să prezinte echipa Laney College Eagles, condusă de antrenorul John Beam.

29 IULIE 2020

Inside the World’s Toughest Prisons: Sezonul 4

Jurnalistul Raphael Rowe duce o viață de deținut în timp ce investighează închisori periculoase din Paraguay, Germania, Mauritius și Lesotho.

The Hater / Hater

Un tânăr descoperă succesul în lumea întunecată a campaniilor de denigrare pe rețelele sociale, dar atacurile lui virtuale veninoase au urmări grave în viața reală.

The Speed Cubers / Speedcubing: Pasionații de cub Rubik

Documentarul prezintă legăturile speciale și spiritul competitiv neobișnuit dintre cei care luptă să doboare recordurile mondiale la rezolvarea cubului Rubik.

30 IULIE 2020

Transformers: War For Cybertron Trilogy / Transformers: Războiul pentru Cybertron – Trilogia

Planeta lor moare, iar Autoboții și Decepticonii luptă aprig pentru controlul asupra recipientului Atotscânteia într-o nouă poveste despre universul Transformers.

31 IULIE 2020

Get Even / Revanșa fetelor

Patru adolescente fac echipă pentru a se răzbuna pe cei care le terorizează până când ajung să fie acuzate de ceva ce nu au făcut. Se vor înfuria sau își vor lua revanșa?

Seriously Single / O monogamă convinsă

În această comedie romantică, două bune prietene cu păreri diametral opuse legate de bărbați, sex și dragoste trăiesc în lumea complicată a persoanelor singure.

Sugar Rush: Extra Sweet

The Umbrella Academy: Sezonul 2

Frații Hargreeves dotați cu superputeri revin pe ecran în sezonul 2.

Vis a vis: El Oasis / Vizavi: Oaza

Hoațele de bijuterii Zulema și Macarena recrutează alte patru femei pentru a săvârși un jaf de milioane în timpul unei nunți în familia unor dealeri de droguri.

În curând

ARASHI’s Diary -Voyage- ep 10 – DOCUMENTAR ORIGINAL NETFLIX

Titluri licențiate Netflix care apar în iulie

01 IULIE 2020

#Anne Frank – Parallel Stories / #Anne Frank: Povești paralele

A.X.L.

About a Boy / Totul despre băieți

Ali G Indahouse / Ali G Indahouse

American Pie Presents: Band Camp / Placinta americana – Tabara de muzică

American Pie Presents: The Book of Love

Plăcinta americană: Cartea dragostei

Axone / Condimentul buclucaș

Back to the Future / Înapoi în viitor

Back to the Future Part III / Înapoi în viitor 3

Bean: The Ultimate Disaster Movie / Bean – O comedie dezastru

Cellular / Celularul

Chaman Bahaar / Iubirea poate dăuna sănătății

Cleo & Cuquin: Season 2 / Cleo și Cuquin

Days of Thunder / Zilele tunetului

Diplomatic Siege / Dușmanul dușmanului meu

El Chema: Season 1 / El Chema

Footloose / Spirit rebel

Gladiator / Gladiatorul

Hitting the Apex / Fulgere pe două roți

Identity Thief / Hoața de identitate

Kid-E-Cats: Season 2 / Trei pisicuțe

Knocked Up / Un pic însărcinată

Meet the Fockers / Doi cuscri de coșmar

Meet the Parents / Un socru de coșmar

Mission: Impossible / Misiune: Imposibilă

Mission: Impossible – Ghost Protocol / Misiune: Imposibilă. Ghost Protocol

Mission: Impossible II / Misiune: Imposibilă 2

Mission: Impossible III / Misiune: Imposibilă III

Nights in Rodanthe / Nopți în Rodanthe

No Country for Old Men / Nu există țară pentru bătrâni

Pitch Black / Întuneric total

Pitch Perfect

PNL – Dans la légende tour

Pokémon the Series: Sun & Moon: Sun & Moon: Ultra Legends / Pokémon – Serialul: Soarele și Luna

Redemption / Plata

RIDE ON TIME: Season 1 / Ride on time: Trupe de băieți japoneze

Safe House / Casa conspirativă

Schindler’s List / Lista lui Schindler

Teen Titans Go!: Season 5 / Haideți tineri titani!

The 40-Year-Old Virgin / Virgin la 40 de ani

The Big Lebowski / Marele Lebowski

The Break-Up / Despărțiți, dar împreună

The Change-Up / Dacă aș fi… tu?

The Devil’s Advocate / Pact cu diavolul

The Governor: Season 1 / Guvernatoarea

The Hungover Games / O altfel de… mahmureală

The Unborn / Misterul gemenilor

Traffik / Traffik: Lupta pentru supraviețuire

Twister / Tornada

02 IULIE 2020

Hunter in the Blue Side of Manchester

The F**k-It List / Tot ce n-am făcut

03 IULIE 2020

A Most Wanted Man / Vânătoarea de spioni

Forgetting Sarah Marshall / Înşelat de Sarah Marshall

Jessabelle / Jessabelle

My Father / Tatăl meu

My Week with Marilyn / O săptămână cu Marilyn

Southpaw / Lovitură de stânga

The Artist / Artistul

The Imitation Game / The Imitation Game. Jocul codurilor

04 IULIE 2020

Little Singham: Season 2 / Micul Singham

Shine Your Eyes / Adevărul e în fața ta

The Girl on the Train / Mira, fata din tren

05 IULIE 2020

Hook: Season 1 / Croșeu

Urma

06 IULIE 2020

The Underclass: Season 1 / O clasă aparte

08 IULIE 2020

Aquaman

11 IULIE 2020

Chasing Rainbows / Și Caii Sunt Verzi Pe Pereți

Déjà Vu / Déjà Vu

It takes two to fence / Plansa

Websitestory

12 IULIE 2020

Hook: Season 1 / Croșeu

13 IULIE 2020

Blumhouse’s Truth or Dare: Extended Director’s Cut / Adevăr sau provocare: Versiunea extinsă a regizorului

Cube / Cubul

The Underclass: Season 1 / O clasă aparte

15 IULIE 2020

A Thousand Words / O mie de cuvinte

Hotel Del Luna: Season 1 / Hotel Del Luna

Ojos in the House: Season 1 / Însemnata doamnă Ojo

Revolutionary Road / Nonconformiștii

17 IULIE 2020

Big Eyes / Big Eyes. Ferestrele sufletului

Masterminds / Hoți de geniu

The Best of Me / Cel mai de preț cadou

The Letter Reader

Tulip Fever / Febra lalelelor

18 IULIE 2020

Suits: Season 8 / Costume

19 IULIE 2020

Hook: Season 1 / Croșeu

20 IULIE 2020

Home: Adventures with Tip & Oh: Season 3 / Acasă: Aventuri cu Tip și Oh

Home: Adventures with Tip & Oh: Season 4 / Acasă: Aventuri cu Tip și Oh

The Underclass: Season 1 O clasă aparte

21 IULIE 2020

Jurassic World: Fallen Kingdom / Jurassic World: Un regat în ruină

24 IULIE 2020

Remains of Fairy Tales

The Bling Ring / Hoții de celebritate

Unlocked / Unlocked: Pericol descătușat

25 IULIE 2020

Modern Family: Season 1 – 10s / O familie modernă

26 IULIE 2020

First Reformed / Calea izbăvirii

Hook: Season 1 / Croșeu

27 IULIE 2020

Show Dogs / Operațiunea Ham-Ham

The Underclass: Season 1 / O clasă aparte

30 IULIE 2020

Mandy