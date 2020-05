Netflix ar vrea să întrețină isteria creată în jurul Tiger King: ce fac creatorii fenomenului

Tiger King a fost un mini-documentar care a creat isterie în rândul fanilor Netflix și nu numai. A devenit un fenomen cultural, iar platforma nu vrea să renunțe așa ușor la fanii pe care i-a adunat odată cu miniseria în care sunt prezentați posesorii de feline de mari dimensiuni.

Dacă n-ai văzut Tiger King încă, atunci află că miniseria a devenit deja un fenomen. Netflix a reușit să dea lovitura cu cele șapte episoade și acum le oferă credit creatorilor pentru o continuare. Bine, nu e vorba de o continuare propriu-zisă a ceea ce poate ai văzut deja, dar are legătură tot cu posesorii de mari feline.

Presa americană scrie că echipa din spatele Tiger King lucrează deja la un nou episod care, de această dată, se concentrează pe un episod petrecut în 2003, și anume atacul petrecut în Las Vegas în timpul show-ului găzduit la acea vreme de Siegfried și Roy Horn.

Și Jeff Lowe, pe care-l știi din miniserie, a confirmat că Netflix filmează ceva în această perioadă.

