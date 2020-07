Negocierile cu Zuckerberg, ”o dezamăgire totală”: rasismul și ura de pe Facebook rămân în picioare

În ultimele săptămâni, un grup important de companii a inițiat un boicot împotriva Facebook prin retragerea tuturor reclamelor de pe platformă. Scopul era micșorarea rasismului și a conținutului încărcat de ură de pe platformă. Acesta lucru nu se va întâmpla însă.

Pe parcursul zilei de ieri, companiile din grupul Stop Hate for Profit (Oprește Ura pentru Profit) s-au întâlnit cu oficialii Facebook la negocieri. De partea gigantului, la masă s-au aflat Mark Zuckerberg, Sheryl Sandberg și alți directori importanți. Scopul era întreruperea boicotului, cu condiția ca cea mai mare rețea de socializare din lume să-și schimbe comportamentul când vine vorba de tolerarea materialelor rasiste și a manifestărilor de ură din online.

Din păcate, Zuckerberg s-a ținut tare, iar întâlnirea a fost un eșec de proporții astronomice. La scurt timp după finalizarea negocierilor, pe Twitter au început să apară o serie de postări menite să confirme penibilul întregii situații.

”#StopHateForProfit nu a auzit nimic astăzi care să ne convingă că Zuckerberg și colegii vor lua atitudine”, a menționat Jessica Gonzales, Co-CEO la Free Press, una dintre organizațiile implicate în protest. ”În loc să se angajeze la un program clar pentru a elimina ura și dezinformarea de pe Facebook, liderii companiei au livrat aceleași scuze vechi, încercând să ne păcălească fără să ne respecte cererile. Situația nu s-a încheiat. Vom continua să extindem boicotul până când Facebook ne ia cererile în serios”, se mai arată în același comunicat.

From our Co-CEO @JGo4Justice : “ #StopHateForProfit didn’t hear anything today to convince us that Zuckerberg and his colleagues are taking action.”

Președintele organizației Color of Change, prezent de asemenea la întâlnire, a ajuns la aceeași concluzie îngrijorătoare. ”Este absolut clar că nu vor să adreseze ura vitriolică de pe platforma lor.”, a insistat Rashad Robinson.

Met with Mark Zuckerberg and @Facebook leadership today. It was a disappointment. They have had our demands for years and yet it is abundantly clear that they are not yet ready to address the vitriolic hate on their platform.

— Rashad Robinson (@rashadrobinson) July 7, 2020