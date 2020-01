Ne apropiem de criza pensionarilor: cât de îmbătrânită este populația din România și de ce

În 1966, Nicolae Ceaușescu a dat un decret prin care a interzis avorturile. Gestul său a dus la o explozie a populației, iar acei oameni se pregătesc să iasă la pensie. Din păcate, nu este clar cine le va plăti pensia.

România se află într-o situație foarte dificilă când vine vorba de pensionari. Țara noastră este una din ce în ce mai îmbătrânită, din cauza natalității scăzute și a migrației masive, care continuă să crească. Nu ajută nici faptul că decrețeii se pregătesc să intră la pensie. Pe termen lung, momentul în care va veni un val masiv de pensionari va fi devastator pentru finanțele publice.

Din acest motiv, ai început să auzi din ce în ce mai des despre reforma pensilor, pilonul II, eliminarea pensiilor speciale sau creștere vârstei de pensionare. Oficialii tind să fie din ce în ce mai disperați, iar soluțiile pe care le au în vedere nu sunt deloc populare. Este însă important că toate aceste măsuri sunt menite să facă viața un pic mai ușoară nu pensionarilor de azi, ci celor care vor dobândi statutul de pensionar peste 10-20 de ani. Din păcate, statul român nu este foarte transparent când vine vorba de această problemă cu consecințe grave.

Conform unui raport întocmit de Comitetul de Politici Economice al Comisiei Europene, România urmează să treacă printr-o situație foarte dificilă, începând cu 2030, când, pentru aproximativ 10 ani, vom trece prin criza pensionarilor. În forma sa integrală, raportul cu pricina este disponibil aici, dar concluziile sunt simple. Populația României scade de la un an la altul. În 2016, vorbeam de 19,6 milioane de români, la final de 2019 erau 19,1 milioane de români. În 2030, vom mai rămâne 18 milioane, în timp ce în 2050 ajungem la 15 milioane. Principalul vinovat nu este migrația, ci natalitatea redusă, aproximativ 1,5 copii per femeie în 2015, cu mult sub rata înlocuirii.

La ora actuală, același studiu menționează 5,18 milioane de pensionari în țara noastră și 8,22 milioane de angajați. Este important de reținut că în statisticile guvernului sunt doar 7 milioane de angajați. Peste 10 ani, când se va declanșa criza pensionarilor, numărul lor va fi același ca acum, dar salariații vor fi mai puțini cu un milion. În 2040, numărul pensionarilor va crește la 5,5 milioane, în timp ce angajați vor fi doar 6,4 milioane. Cu alte cuvinte, un român va munci pentru supravieuirea a doi.