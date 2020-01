Tinerii care vor să fie pensionari la 40 de ani au un sistem excelent pentru asta

Din ce în ce mai mulți oameni vor să ducă o viață mai relaxată, lipsită de stresul cotidian. Asta înseamnă să te pensionezi mai devreme și să faci tot ce îți stă în putință pentru a nu duce grija zilei de mâine, după o vârstă rezonabilă.

În contextul în care un număr mare de oameni și-au pierdut încrederea în sistemul public de pensii, în fiecare colț al mapamondului, tinerii fac eforturi pentru a pune bani deoparte. Unii optează pentru o pensie privată, alții se gândesc să-și pună economiile la bancă. În Statele Unite, s-a creat o comunitate destul de numeroasă de tineri care cochetează cu ideea pensionării la 40 de ani sau chiar mai devreme decât atât.

Membrii acestei mișcări se consideră parte din filozofia FIRE (Independență Financiară, Pensionare Devreme). Ei speră să nu fie presați de lipsa securității financiare la nicio vârstă. Pornind de la această premisă, cheltuie foarte puțini bani și pun cea mai mare parte din ei deoparte.

În acest scop, un avocat din New York în vârstă de 36 de ani a detaliat modul în care pune deoparte aproximativ 70% din toți banii pe care îi câștigă în fiecare lună. Indiferent cât câștigi, acest efort este unul titanic. dar în cazul lui Daniel, este un pic mai ușor pentru că are venituri anuale de aproximativ 200.000 de dolari. Până acum, a strâns aproximativ 400.000 de dolari, a explicat într-un interviu acordat celor de la New York Post.

Pentru a-și atinge scopul pensionări la o vârstă ”fragedă”, locuiește în New Jersey în loc de New York unde lucrează și face naveta. Mănâncă fasole și orez, în cea mai mare parte a timpului și poartă un costum vechi la muncă. Acasă, în loc să de drumul la căldură pe parcursul întregii ierni, poartă pulovere groase.

Deși ai crede că este vorba de doar câteva cazuri izolate de oameni care adoptă această filozofie, numărul lor a crescut foarte mult în ultimii ani. Membrii comunității FIRE (Financial Independence, Retire Early) preferă să-și repare o pereche de papuci, decât să-și cumpere alta. Ideea de bază este că, pentru a avea o viață de succes nu trebuie doar să câștigi mai mult, ci să cheltui mai puțin. Încearcă să eviți trendurile și ceea ce este la modă.

În blogul ei The Money Habit, J.P. Livingston își detaliază aventurile prin care a trecut pentru a atinge performanța de a se pensiona la doar 28 de ani, după ce și-a construit o avere în valoare de 2 milioane de dolari. Conform unui interviu acordat celor de la Business Insider, tânăra a început cu un job în industria financiară din Manhattan, unde câștiga aproximativ 100.000 de dolari pe an. Ar fi putut să muncească mult mai mult decât atât, în mod evident, dar a ales să facă economie și să aibă alte priorități. Și-a cumpărat mobilă la mâna a doua de Craigslist, echivalentul american al OLX și a ales să stea într-o chirie cu cineva, pentru a împărți costurile. Chiar și așa, asta a însemnat o cheltuială de aproximativ 1050 de dolari pe lună, doar pe chirie.

Dincolo de aceste exemple, este greșit să crezi că doar cei cu salarii de top își permite luxul unei pensionări anticipate. Un cuplu de profesori, Ali și Joe Olson s-au retras din câmpul muncii când au avut un milion de dolari în bancă. Au încercat să strângă nu mai puțin de 75% din salariul lunar trăind într-o garsonieră de doar 37 de metri pătrați, în contextul în care venitul anual era de aproximativ 20.000 de dolari, pentru amândoi, o valoare foarte apropiată de veniturile din România, aproximativ 3500 lei pe lună, de persoană. Întreaga lor experiență o găsești aici.

În final, totul are legătură cu niște principii de viață economice. Dacă vrei să-ți meargă bine pe termen lung, trebuie să înveți să te obișnuiești cu puțin acum. Nimic nu este mai plăcut decât să te retragi din câmpul muncii când încă mai ești în putere și ai energia să mergi în concedii, să înveți lucruri noi și să-ți dedici timp pasiunilor.