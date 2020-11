Mozilla Firefox devine cel mai sigur browser, printr-un detaliu simplu

În ultimii ani, o mare parte dintre site-urile de pe internet au trecut la HTTPS, pentru un grad sporit de securitate. Firefox 83 va încărca doar aceste pagini, fără intervenția ta.

Traficul de date comunicat către o pagină web HTTP poate fi interceptat cu ușurință. Dacă intri pe internet dintr-o cafenea, alte persoane din aceeași cafenea pot vedea parola sau numele de utilizator pe care le tastezi într-o pagină de internet HTTP. Din acest motiv, multe pagini web au trecut la HTTPS complet, în timp ce unele sunt disponibile atât într-o versiune HTTP și HTTPS.

În mod previzibil, există și excepții de la regulă, pagini web nesigure pe care ar fi bine să le eviți. În cel mai rău caz trebuie să eviți să tastezi date sensibile în acele pagini. Pentru că este greu să fii atent în permanență la aceste detalii, Firefox 83 îți va face viața semnificativ mai ușoară.

După ce ai făcut tranziția la versiunea 83 a browser-ului Mozilla, fiecare site pe care îl accesezi va fi încărcat doar dacă are o variantă HTTPS, chiar și dacă tastezi manual HTTP în fața adresei web. În plus, dacă întâmpini un site nesecurizat, Firefox îți va cere acordul explicit pentru a-l încărca. În acele momente, îți vor fi listate toate motivele pentru care ar fi bine să nu mergi mai departe cu încărcarea paginii web.

Pentru că există și site-uri cu conținut mixt, HTTPS și HTTP, care nu se vor încărca, ai posibilitatea să ignori avertismentele și să le încarci oricum. Fă click pe lacătul din stânga sus și optează să încarci site-ul buclucaș.

Ca să nu-ți facă viața dificilă, mai ales dacă nu lucrezi deseori cu date sensibile și nu faci plăți online, tot ce am detaliat mai sus se ascunde în spatele unei funcții opționale. Pentru a o activa, intră la Preferences (Preferințe) în spatele celor trei linii din dreapta sus, fă click pe Privacy & Security în partea stângă a ecranului și, la baza opțiunilor din dreapta, bifează ”Enable HTTPS-Only Mode in all windows”. Modificarea se aplică în timp real.

În teorie, Firefox 83 are trebui să-ți încarce și paginile web cu 15% mai repede, în timp ce consumă cu 8% mai puțină memorie RAM decât versiunile anterioare.