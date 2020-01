Motorul de căutare care vrea să dea „afară” Google de pe telefonul tău

DuckDuckGo se marketează drept un motor de căutare mai bun decât Google. Și forțează un pic această recunoaștere.

Google s-a confruntat cu ceva probleme prin Europa, iar compania chiar a fost amendată din cauza practicilor sale de businnes. După câteva amenzi și sancțiuni venite de la Uniunea Europeană, americanii și-au schimbat unele practici. De pildă, le permite utilizatorilor din câteva țări europene să-și configureze după bunul plac opțiunile de căutare.

Cu alte cuvinte, îi lasă să aleagă ce motor de căutare vor și își pot configura după bunul plac opțiunile pe această zonă. Numai că nu toată lumea e mulțumită. Iar compania care face presiuni acum ca Google să schimbe și mai mult opțiune este DuckDuckGo, un alt motor de căutare, rival al Google.

Motorul de căutare consideră că Google și-a securizat poziția printr-un sistem de opțiuni de căutare pe ecranele dispozitivelor care rulează Android. Așa că DuckDuckGo cere niște schimbări.

Cum vrea DuckDuckGo să dea afară Google din telefonul tău

Motorul de căutare, care se recomandă drept o alternativă mai bună la Google Search, susține că opțiune de ecran la capitolul „căutare” de pe telefoanele cu Android sunt fundamental greșite. Rivalul Google arată că versiunea de bază limitează în mod artificial opțiunile.

E adevărat că Google afișează și celelalte motoare de căutare la care ai putea apela, dar nu-s foarte multe informații despre ele. Nu există informații contextualizate. Or, DuckDuckGo tocmai asta ar vrea.

Mai multe lămuriri pentru utilizator, o schimbare a opțiunilor de ecran despre care crede că i-ar aduce mai mulți utilizatori și ar mai slăbi din dominația Google.

Iată de ce consideră DuckDuckGo importantă această schimbare:

În schimbarea propusă de compania care se vrea rivalul celui mai cunoscut motor de căutare o să observi că există mai multe opțiuni și fiecare dintre ele e contextualizată. Ai mai multe informații despre fiecare motor în parte. Cu alte cuvinte, cu ce vine sau ce-ți promite fiecare în parte.

DuckDuckGo ar vrea această schimbare, mai ales că sloganul cu care încearcă să te agațe este „We don’t track you” – adică „Noi nu te urmărim„. Despre DuckDuckGo am scris, recent, mai multe AICI.

E greu de crezut, însă, că americanii vor opera schimbările propuse, mai ales că ar însemna să facă noi modificări. Cele anterioare au fost forțate de amenzi și sancțiuni. Acum, e doar o presiune venită din partea unui competitor.