Cu ce înlocuiești Google și Facebook ca să nu mai fii urmărit mereu

Google și Facebook sunt giganți în mediul online și controlează totul. Inclusiv pe tine. Dar există câteva alternative.

Atunci când te logai pe Facebook, îți apărea mesajul „It’s free and always will be” – adică va fi mereu gratis. De prin august anul trecut, Mark Zuckerberg a trecut la unul mai aproape de adevăr – „It’s quick and easy” – adică e rapid și ușor.

Spun mai aproape de adevăr pentru că, în realitate, nimic nu e ieftin atunci când interacționezi cu giganții din mediul online. Chiar dacă ți se creează această impresie, adevărul e că aceste companii monetizează extrem de mult de pe urma ta. Știu cam tot ce faci în orice moment, îți cunosc comportamentul și, cum s-a demonstrat în repetate rânduri, „scapă” și datele personale către terți.

Ei bine, ai zice că nu ai ce să folosești în loc de Facebook și Google, pentru că sunt companiile care domină internetul. De la rețele de socializare până la servicii de email, căutare, stocare și altele. Dar nu e chiar așa.

Ce să folosești în loc de Google

Așa cum spunea, ai impresia că totul e gratis, dar, în realitate, plătești cu datele tale personale. Cu viața ta privată, care e pusă la dispoziția giganților precum Facebook și Google. Într-un mediu digital dominat de aceste două companii, au apărut servicii alternative, care-ți promit exact ceea ce caută toată lumea: respectarea vieții private.

Un serviciu care funcționează exact ca Google este DuckDuckGo, fondat în 2008. E un motor de căutare despre care fondatorii susțin că are rezultate mai bune și mai puține informații de tip spam. Zilnic, au loc vreo 50 de milioane de căutări pe DuckDuckGo.

Cu ce laudă acest motor de căutare? Susține că-ți respectă în totalitate viața privată și că îți oferă informații relevante fără să-ți rețină istoricul căutărilor. E adevărat și că DuckDuckGo, fiind un serviciu gratuit, trebuie să facă bani de undeva. Susține că veniturile sunt din reclame, doar că, spre deosebire de Google, acele reclame nu-s afișate în baza căutărilor tale sau a istoricului de navigare.

Un alt browser care-ți promite intimitate totală este Brave. Și acesta e gratuit și se laudă că toate căutările tale sunt sigure, iar datele personale nu-ți sunt expuse terților.

Alternativa Gmail?

Tot pe același principiu a apărut și ProtonMail, un serviciu care a devenit cea mai mare rețea de emailuri criptate din lume, cu 20 de milioane de utilizatori. Ar putea fi o alternativă la Gmail și e, de asemenea, un serviciu gratuit. Trebuie să știi, însă, că-ți va cere bani atunci când vrei să faci upgrade sau când vrei să-ți crești spațiul de stocare.

Acolo e sursa veniturilor, după cum susține fondatorii ProtonMail. Succesul a fost atât de mare încât compania a creat și ProtonVPN, ca să poți naviga pe internet în deplină siguranță, iar datele tale să nu fie expuse.

Cu ce înlocuiești serviciile Facebook

Și aici ajungem la partea complicată. Pe zona rețelelor de socializare, Facebook nu prea are rival și, chiar dacă, să zicem, nu prea petreci timp pe rețeaua de socializare, sigur alegi tot din curtea companiei lui Mark Zuckerberg – adică alte servicii precum Instagram sau WhatsApp. Sau poate ești doar pe TikTok, dar și acolo sunt probleme legate de siguranța datelor tale, pentru că aplicația aparține chinezilor.

Și, dacă toți prietenii tăi sunt pe Facebook, te poți întreba, pe bună dreptate, de ce ai alege altă platformă de socializare. Alternativa vine, însă, pe partea de mesagerie. În loc să folosești Messenger și WhatsApp, ambele deținute de Facebook, te poți orienta către alte aplicații – precum Signal.

De asemenea, mai ai la dispoziție Slack, care-ți permite chiar să-ți organizezi munca, mai ales dacă o folosești, să zicem, în interes de serviciu. O variantă pe partea de mesaje text este și Skype.

E adevărat, însă, că, indiferent ce ai folosi, riscuri există. Deocamdată, însă, aplicațiile aflate la început de drum caută să rivalizeze cu giganții tocmai marșând pe ideea că-ți respectă intimitatea pe internet. Nimeni nu poate ști ce se va întâmpla când vor deveni la fel de mari.

Plecând de la ideea de bază, e ușor să reții câteva alternative: ProtonMail în loc de Gmail, DuckDuckGo în loc de Google Search, Firefox în loc de Chrome și Signal/Skype/Slack în loc de WhatsApp.

Eviți astfel giganții precum Facebook și Google. Cât de eficiente și bune sunt aceste alternative, însă, numai tu poți decide.