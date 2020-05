Misteriosul caz al județului Brăila: cum a ajuns să aibă cel mai mic număr de infectați din țară

Județul Brăila are cel mai mic număr de persoane infectate din toată țara. Și, mai important de precizat, de aproximat o săptămână n-a mai raportat niciun caz nou.

Încă de sâmbăta trecută, pe 9 mai, prefectul județului Brăila anunța mândru că în județ nu mai există nicio persoană infectat cu coronavirus. De la început, județul a raportat un număr foarte mic de persoane infectate și, de aproximativ o săptămână, nu s-a mai înregistrat niciun caz.

Este cel puțin uimitor, dacă stai să te gândești că Brăila e la granița cu regiunea Moldovei, una puternic afectată de pandemie. Iar la nivel național, numărul cazurilor a trecut bine de 16.000.

Cel mai recent bilanț, prezentat pe 14 mai, arăta că județul Brăila a raportat, de la începutul pandemiei, doar 19 cazuri de infectare cu coronavirus.

Spuneam că prefectul județului, Cătălin Boboc, anunța încă din 9 mai că nu mai există nicio persoană infectată. Spunea că acest lucru se datorează personalului medical, care și-ar fi făcut foarte bine treaba.

Ultimii trei pacienți vindecați sunt o asistentă medicală și două infirmiere de la un centru pentru persoane cu handicap. „Avem cele mai bune cadre medicale”, aprecia prefectul județului.

Primarul orașului, Marian Dragomir, arăta recent că autoritățile s-au mobilizat foarte bine și au reușit să țină sub control epidemia.

„Am avut şi un dram de noroc, dar am făcut lucrurile bine, am respectat regulile. De când s-a aflat de existenţa virusului, noi am interzis în căminele de bătrâni toate vizitele aparţinătorilor. Săptămâna trecută s-au îmbolnăvit doar trei persoane, săptămâna asta nici una”, a declarat primarul oraşului Brăila, Marian Dragomir.