Minciunile lui Donald Trump, cenzurate altfel: ce au schimbat rețele sociale

Twitter are de mult timp o problemă cu postările mincinoase ale lui Donald Trump. Acum, penalizările impuse de rețeaua socială sunt mai clare ca niciodată.

În timp ce Facebook a lăsat garda jos cu postările eronate ale președintelui SUA, cei de la Twitter au decis să fie mai expliciți când vine vorba de acest subiect. În contextul în care toate procesele intentate de liderul de la Casa Albă pentru a atesta fraudarea alegerilor din SUA au eșuat, aceste manifestări de om care nu știe să piardă sunt din ce în ce mai penibile. În afară de a-și încuraja suporterii extremiști, nu au niciun alt rol.

Pornind de la acest set de circumstanțe, orice referință a lui Trump pe Twitter la fraudare sau la faptul că a ”câștigat” alegerile este marcată în mod clar ca fiind mincinoasă printr-o etichetă în care se menționează că Joe Biden este președintele ales al Statelor Unite ale Americii.

”Oficialii alegerilor l-au certificat pe Joe Biden ca fiind câștigătorul alegerilor prezidențiale din SUA”, se arată în mesajul atașat postărilor lui Donald Trump. Un purtător de cuvânt la rețelei sociale a menționat că mesajul respectiv reflectă ultimele informații despre alegerile prezidențiale.

În mod previzibil, mesajul respectiv este un link pe care, dacă îl accesezi, ajungi la o pagină de pe Twitter cu informații de la mai multe organizații de presă despre rezultatul alegerilor. Prima oară când a apărut respectivul mesaj actualizat a fost când Trump a insistat că a câștigat alegerile din Statele Unite ale Americii, deși nu a existat nicio dovadă în acest sens, iar votul fusese certificat în fiecare stat american.

Twitter a început să-l penalizeze pe Trump și după ce a postat o serie de tweet-uri prin care a încercat să submineze o serie de atacuri cibernetice împotriva mai multor agenții federale, insistând că ar fi China în spatele atacurilor, deși secretarul de stat Mike Pompeo, echivalentul ministrului de interne, a spus că ”este destul de clar” că Rusia se află în spatele campaniei de hacking.

Printre măsurile luate de alte rețele sociale, YouTube a început să șteargă toate clipurile noi care contestă rezultatul alegerilor din SUA.

….discussing the possibility that it may be China (it may!). There could also have been a hit on our ridiculous voting machines during the election, which is now obvious that I won big, making it an even more corrupted embarrassment for the USA. @DNI_Ratcliffe @SecPompeo

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2020