Microsoft refuză să renunțe la browserul Edge și vine cu o versiune nouă, bazată pe Chromium, cu care speră să cucerească utilizatorii.

Miercuri, 15 ianaurie, Microsoft lansează cea mai nouă versiune a browserului pe care insită să-l reinventeze. Totuși, de data aceasta, vine cu o schimbare destul de mare. Edge este bazat pe Chromium, un proiect open-source al Google, același care stă în spatele mai multor browsere, inclusiv Chrome, Opera sau Vivaldi.

Deși folosește același nume ca înainte, Microsoft Edge, acesta este un software cu totul nou. Prin acesta, compania promite o serie de îmbunătățiri și funcționalități de care utilizatorii să se poată bucura.

Cele mai interesante 5 funcționalități pe care le promite Microsoft Edge Chromium

Profiluri

E posibil să nu te fi gândit niciodată că ai avea nevoie de o asemenea opțiune, însă Microsoft îți oferă posibilitatea să creezi profiluri în browser. La ce te ajută asta? În esență, poți crea câte un profil pentru fiecare utilizator care folosește browserul. Astfel, toate setările, preferințele, parolele, istoricul de căutare etc. vor fi memorate pentru fiecare profil în parte.

Opțiunea este disponibilă nu doar în cazul în care există mai mulți utilizatori, ci și pentru aceeași persoană. O poți folosi, dacă, de exemplu, vrea să ai un profil în browser când llucrezi la birou, și unul separat pentru uz personal.

O mai bună protecție a datelor

Odată cu noua versiune a browserului, Microsoft introduce o nouă opțiune de confidențialitate numită „Tracking prevention”, sau prevenirea urmăririi. În esență, opțiunea este menită să-ți protejeze mai bine datele personale.

De fiecare dată când intri pe un site, informații despre activitatea ta online sunt colectate și folosite mai departe de companii pentru a-ți livra reclame. Opțiunea de pe Microsoft Edge vine deja activată și include o serie de opțiuni care te lasă să decizi felul în care browserul poate detecta și bloca această colectare de informații, pentru a-ți îmbunătăți confidențialitatea.

Progressive Web Apps (PWA-uri)

Edge Chromium suportă și 5. Progressive Web Apps. Această tehnologie îți permit să instalezi și să folosești site-uri web ca aplicații native pe Windows 10. Este o opțiune utilă, pentru că îți dă o serie de beneficii: folosirea site-urilor offline, notificări de tip push, instalări rapide, încărcare instantă, etc.

În esență, pe Edge, poți instala orice website ca o aplicație, însă depinde de dezvoltatorii fiecărui website să implementeze funcționalitățile disponibile.

Extensii Chrome

Browserul Microsoft este bazat pe platforma open-source a Google, ceea ce înseamnă că este compatibil cu mai multe funcționalități disponibile pe Chrome. Printre acestea se numără și extensiile. Deși Microsoft Edge Chromium are propriul magazin de unde poți descărca extensii, este compatibil și cu cele create pentru Google Chrome. Sunt disponibile în Chrome Web Store.

Colecții

Noul browser va veni și cu opțiunea creării unor Colecții. În esență, aceasta este o funcționalitate care îți permite să aduni mai ușor imagini, videoclipuri, text etc. printr-un simplu gest drag and drop direct din web, în grupul de colecții. Opțiunea este utilă atunci când vrei să grupezi informații și fișiere din aceeași categorie. În plus, le vei putea exporta pe toate în Excel sau Word.

Microsoft refuză să renunțe la browser

Internet Explorer a fost, la vremea lui, cel mai popular browser în rândul utilizatorilor. Totuși, cu timpul, odată cu introducerea unor alte opțiuni, precum cea de la Google, utilizatorii au migrat spre aceste alternative și l-au lăsat în urmă pe acesta.

În octombrie 2019, potrivit Stat Counter, topul browserelor stătea cam așa: Chrome (64,92%), Safari (15,97%), Firefox (4,33%), Samsung Internet (3,29%), UC Browser (2,94%) și Opera (2,34%). Noua variantă a browserului Internet Explorer, Edge, are în prezent o cotă de piață de 2,08%. Totuși, Microsoft refuză să renunțe la reinventarea browserului Edge.

Speră ca, prin acesta, să reușească redobândirea popularității la care a ajuns Internet Exporer.

Noua versiune de Edge se lansează pe 15 ianuarie și va fi disponibilă atât pe Windows, cât și pe Mac OS.