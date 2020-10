Mașina de 25.000 de dolari de la Tesla care ar putea îngropa tot ce au făcut europenii până acum

Tesla e pe cale să revoluționeze încă o dată industria auto și să ducă domeniul la alt nivel. Dacă planurile îi ies, atunci Musk se pregătește să vină cu un model electric care va costa doar 25.000 de dolari. Asta ar putea da peste cap planurile multor constructori europeni.

Tesla a dat tonul în privința mașinilor electrice și i-a atras în această direcție pe toți producătorii relevanți la nivel mondial. Acum, compania americană condusă de Elon Musk e pe cale să mai facă încă un pas uriaș: o baterie care să scadă considerabil costurile modelelor electrice. Nu se va întâmpla peste noapte, e clar.

Dar Musk insistă că acest model va fi gata peste 3 ani, va costa doar 25.000 de dolari și va fi complet autonom.

„Acesta a fost visul nostru dintotdeauna, să facem mașini electrice la prețuri mici”, a spus Elon Musk.

Mașina de 25.000 de dolari de la Tesla care ar putea revoluționa totul

Cum spuneam, o mașină electrică ieftină și accesibilă înseamnă, de fapt, o baterie ieftină. Iar Tesla fix la asta lucrează. Nu numai că vrea să elimine cobaltul, dar vrea să ofere de cinci ori mai multă energie, de șase ori mai multă putere și cu 16% mai multă autonomie. Rezumatul: un sistem revoluționar, care ar permite inclusiv integrarea bateriilor în caroseria mașinii, reducând astfel greutatea acumulatorilor.

O mașină care costă 25.000 de dolari ar fi mult mai ieftină decât cel mai ieftin model Tesla, și anume Tesla Model 3 – care costă undeva la 35.000 de dolari. Dar ar mai fi un aspect de urmărit: dacă planul Tesla e pus în aplicare, atunci ar putea îngropa ce a făcut industria auto din Europa până acum.

Niciun producător european nu are, în multe privințe, tehnologia de pe Tesla, iar prețurile modelelor care cu adevărat contează sunt foarte mari în prezent. Ieftin și extrem de bun e combinația câștigătoare pe care niciun producător european nu pare să o fi nimerit până acum.

În tot acest timp, Elon Musk are planuri extrem de ambițioase. Tesla va produce „probabil” 20 de milioane de maşini electrice pe an până în 2030, a spus acesta. Adică de peste 50 de ori mai mult decât cele 365.000 de vehicule construite în 2019, dintre care aproximativ o treime doar pe final de an.