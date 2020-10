Mai bune de decât iPhone 12, la jumătate de preț: cât de spectaculoase sunt noile Xiaomi Mi 10T

În cazul în care îți dorești un telefon foarte bun la un preț mai mult decât rezonabil, Xiaomi tocmai a lansat noile Mi 10T și Mi 10T Pro. Cu un pic de noroc, ar putea fi mai bune sau mai rapide decât iPhone 12, la jumătate de preț.

Xiaomi Mi 10T au făcut subiectul câtorva zvonuri în ultimele săptămâni, iar acum au fost dezvăluite în mod oficial, în cadrul unei conferințe online. În total, vorbim de două telefoane foarte interesante, Mi 10T și Mi 10T Pro. Acestea sunt primele din portofoliul producătorului chinez care utilizează panouri cu o rată de reîmprospătare de 144Hz. Partea interesantă este că, de fapt, au o rată de refresh dinamică, pentru a nu risipi bateria, de la 30, la 48, 60, 90, 120 și 144Hz.

Noua serie de mobile sunt construite în jurul unui ecran de 6,67 inci în diagonală, cu un raport de aspect de 20:9 și o rezoluție Full HD+. Sunt certificate HDR10 și promit până la 650 de niți. Această valoare te ajută să-ți folosești telefonul pe plajă, în soare puternic, la fel ca în confortul căminului. Ca referință, unele dintre cele mai bune telefoane ale momentului se rezumă la 300 de niți. Panoul este protejat cu Gorila Glass 5, la fel și spatele gadgeturilor. Un senzor de amprentă este integrat pe ramă.

Ambele telefoane utilizează un Snapdragon 865 și vin preinstalate cu Android 10. Acumulatorii sunt de 5000 mAh și se încarcă la 33W cu încărcătorul din pachet.

Diferențele vin din abilitățile de captură. Xiaomi Mi 10T Pro are trei camere, prima de 108 megapixeli cu F/1.7 stabilizare optică de imagine și posibilități de filmare în 8K la 30FPS. A doua este ultrawide cu un câmp vizual de 123 grade. Aceasta utilizează un senzor de 13 megapixeli cu F/2.4. A treia are 5 megapixeli și se pretează pentru macro. Camera frontală are 20MP, suportă HDR, night mode și filmări la 120 de cadre pe secundă.

Xiaomi Mi 10T este aproape identic, cu mențiunea că senzorul principal se rezumă la 64 de megapixeli cu F/1.9. Din păcate, nu are stabilizare optică de imagine, dar filmează în 8K. Celelalte sunt identice. Ambele telefoane au difuzoare stereo și sunt certificare Hi-Res Audio.

Dincolo de camere, Xiaomi Mi 10T Pro vine cu 8GB RAM și 128 (600 euro) sau 256GB (650 euro). Xiaomi Mi 10T se rezumă la 6GB RAM și 128GB de spațiu la 500 de euro, dar pentru 50 de euro în plus poți face saltul la 8GB RAM, rămând cu memoria internă tot la 128GB.