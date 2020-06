Mai bun decât iPhone 11 sau Galaxy S20 la poze, acest telefon de top e la jumătate de preț

Încercând să completeze vidul lăsat de Huawei pe piața chinezăriilor de top, Vivo a anunțat o serie de telefoane care se bat de la egal la egal cu iPhone 11 Pro Max sau Galaxy S20 Ultra 5G. Noile gadgeturi sunt și mult mai ieftine decât creațiile Apple sau Samsung.

Într-o perioadă în care cei mai mulți oameni se feresc de investiții semnificative în gadgeturi, Vivo a anunțat seria X50 de telefoane de top, unul mai performant decât altul. Cel mai mare avantaj al lor constă însă în abilitățile de captură, mai ales în cazul X50 Pro și X50 Pro+. În plus, există și un superlativ absolut în materialele de promovare pe care mulți îl vor aprecia. Vivo X50 este cel mai subțire smartphone al momentului compatibil cu rețele 5G.

Vivo X50 Pro+ este primul smartphone care utilizează noul senzor Samsung ISOCELL GN1 de 50 megapixeli. Cel mai probabil, îl vom regăsi în viitorul Galaxy Note, dar momentan există doar în acest Vivo. Pentru imagini impresionante de 12,5 megapixeli combină informația obținută de senzorii ISOCELL și Tetracell prezenți pe spatele aparatului. În teorie, ar trebui să te lase cu gura căscată, cel puțin în condiții de lumină redusă, iar dacă ai o fantezie pentru fotografii la stele, facilitează și imortalizarea lor cu Astro Mode.

Amatorii de zoom se vor bucura de Hyper Zoom, până la 60X. O a treia cameră ultra wide de 8 megapixeli e perfectă pentru macro, pentru că suportă focus până la 2,5 centimetri. A patra cameră este pentru potrete de 13 megapixeli cu F/2.5.

Telefonul efectiv este construit în jurul unui OLED de 6,56 inci în diagonală cu un Snapdragon 865. Vivo X50 Pro+ este preinstalat cu Android 10 și rulează interfața proprietară Funtouch OS 10.5.

Vivo X50 Pro are, de asemenea o configurație impresionantă pe partea de captură. Datorită unui sistem de stabilizare de tip gimbal, ar trebui să filmeze mai bine decât concurența. Senzorul principal este un Sony IMX598 de 48 de megapixeli cu F/1.6. Celelalte trei camere sunt similare cu ceea ce am descris mai sus. În plus, are o cameră frontală de 32 de megapixeli cu F/2.5.

Față de Vivo X50 Pro+, X50 Pro se rezumă la un procesor Snapdragon 765G, chiar dacă panoul OLED folosit are aceeași diagonală și rezoluție. Acumulatorul folosit, la fel ca la X50 Pro+ are 4315 mAh și se încarcă rapid cu 33W.



În ceea ce privește prețurile, Vivo X50 Pro este disponibil în culorile negru și albastru, cu 8GB RAM și 128GB spațiu la 600 de dolari sau 8GB RAM și 256GB la 660 de dolari.

Modelul un pic mai pretențios, Vivo X50 Pro+ are 12GB RAM și 258GB de memorie internă la 840 de dolari, dar îl poți cumpăra și la 700 de dolari cu 8GB RAM și 128GB de memorie internă sau 770 de dolari cu 256GB de spațiu.