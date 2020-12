La final de an România iese prost la un capitol care o făcea una din cele mai importante țări din UE. Ce urmează în 2021

Finalul de an se termină într-o notă negativă pentru România. Vorbim de-o scădere considerabilă față de anul precedent la un capitol important.

Conform datelor de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, producţia totală de cereale boabe a României a scăzut în acest an la aproape jumătate faţă de 2019. Principalul motiv a fost seceta extremă care a afectat unele zone agricole din ţară.

În total, vorbim de puţin peste 17 milioane de tone. E o reducere cu aproape jumătate față de 2019. În anul precedent, recolta de cereale boabe obţinută de pe 5,56 milioane hectare a depăşit 30,41 milioane de tone.

Anul acesta s-au „strâns” boabele de pe o suprafaţă uşor redusă faţă de 2019, respectiv de pe aproximativ 5,34 milioane hectare. Producţia medie la hectar a scăzut de la 5,46 tone (5.461 kilograme – kg) în 2019, la numai 3,18 tone (3.188 kg) anul acesta.

România a fost lider în Europa. Până în 2020

În ultimii doi ani, România a fost pe primul loc în Uniunea Europeană la producţia de porumb. Potrivit datelor Ministerului, recolta de porumb boabe a înregistrat un recul de circa 45% în 2020, totalizând 9,63 de milioane de tone, comparativ cu cele 17,43 milioane de tone obţinute în 2019.

Suprafaţa recoltată a fost de 2,61 milioane hectare, cu 63.000 de hectare sub cea din 2019, însă randamentul a coborât la 3.695 kg/ha, faţă de 6.508 kg/ha.

De asemenea, producţia de grâu a României a înregistrat un minus de aproape 41% faţă de 2019, ajungând la 6,091 milioane de tone, de pe o suprafaţă de 2,088 milioane hectare şi o medie de 2.917 kg/ha, faţă de 4.749 kg/ha anul trecut.

Pe de altă parte, singura cultură care a consemnat un plus de producţie în acest an a fost secara, recolta fiind cu 26% mai mare decât anul trecut, respectiv 33.048 tone, faţă de 26.182 tone anul trecut, dar şi de pe o suprafaţă uşor în creştere, cu circa 912 hectare, respectiv un total de 10.267 hectare. Şi randamentul a crescut de la 2.799 kg/ha în 2019, la 3.219 kg/ha în acest an.

Conform datelor operative ale Ministerului Agriculturii, o producţie redusă s-a mai înregistrat în acest an şi la orz – 727.377 tone, faţă de 1,34 milioane tone anul trecut, în condiţiile în care suprafaţa a fost mai mare cu 20.739 hectare, respectiv 305.804 ha, însă randamentul a coborât la 2.379 kg/ha faţă de 4.702 kg/ha în 2019.

Producţia de orzoaică a fost anul acesta de 279.039 tone, fiind aproape la jumătate faţă de 2019, când s-a consemnat o recoltă de 539.558 tone, însă suprafaţa a fost cu 41.698 hectar mai mică faţă de anul trecut, de numai 122.122 hectare, iar media la hectar a coborât de la 3.294 kg la 2.285 kg.

Recolta de ovăz din 2020 a totalizat 187.522 tone, în scădere cu 48% faţă de anul trecut când s-au raportat 361.573 tone, iar suprafaţa rămasă în cultură a depăşit uşor 102.400 hectare, comparativ cu cele 161.188 hectare anul trecut. În 2020, randamentul la această cultură a atins 1.831 kg/ha, în scădere faţă de valoarea înregistrată anul trecut – 2.243 kg/ha.

Reprezentanţii Ministerului Agriculturii precizează că datele finale privind producţia vegetală realizată a anului agricol 2019-2020 vor fi publicate de către Institutul Naţional de Statistică în anul 2021, la sfârşitul lunii mai.