La mijlocul anilor 1990, Be Inc. a avut îndrăzneala de a crea de la zero un nou sistem de operare pentru computerele personale.

A avut parte de aprecieri critice pentru caracteristicile sale care întreceau așteptările vremii, dar nu a reușit să ajungă la cote de piață semnificative. Cu toate acestea, este încă un favorit pentru unii, asta 25 de ani mai târziu.

Secretul BeOS? Un început proaspăt și un sentiment unic

BeOS este un sistem de operare acum defunct, care a fost introdus pentru prima dată în octombrie 1995 pentru computerul BeBox al Be Inc.

Creatorii lui Be au fost Jean-Louis Gassée, fostul vicepreședinte Apple pentru dezvoltarea produselor, și Steve Sakoman, creatorul Apple Newton.

BeOS a fost unic printre sistemele de operare din anii ’90 și asta datorită lipsei de cod vechi. La mijlocul anilor ’90, Windows, Mac OS, OS / 2, Solaris, Linux și chiar NeXTSTEP erau sisteme de operare evolutive cu cel puțin un deceniu de istorie. Cu BeOS, însă, Be a îndrăznit să creeze un sistem de operare complet nou pentru a satisface nevoile epocii: suport multimedia și internet.

Be a dezvoltat BeOS împreună cu o platformă hardware personalizată bazată pe PowerPC, cu procesor dual, numită BeBox. Lansat pentru prima dată pe 3 octombrie 1995, acesta a fost echipat pentru a gestiona audio și video mai abil decât Mac-urile și computerele din aceeași vreme.

BeBox a fost o mașinărie ciudată, dar necesară vremurilor. Acesta a fost inițial vândut cu amănuntul pentru aproximativ 1.600 de dolari (adică undeva la 2.700 de dolari la valoarea actuală) și a fost destinat să fie folosit mai mult ca o platformă de dezvoltare decât un dispozitiv general pentru consumatori.

Ce făcea BeOS în mod special?

La scurt timp după lansarea BeOS, presa a fost sceptică în ceea ce privește proiectul, dar, în general, a lăudat interfața sa curată. Pentru BeOS, utilizarea butoanelor este minimă și prudentă. În loc de bare în partea de sus a fiecărei ferestre, BeOS avea file de ferestre. Iconițele sale erau, de asemenea, drăguțe și simple.

Sistemul de meniu Deskbar al BeOS – echivalentul timpuriu al meniului Windows Start și macOS’s Dock – a permis o interfață compactă, dar robustă, pentru gestionarea aplicațiilor și preferințelor.

BeOS era diferit față de sistemele de operare comune atunci, întrucât accepta încă de la început aplicații multi-thread și includea suport pentru mașini multiprocesor. După o actualizare, a inclus și un sistem de fișiere multithreaded pe 64 de biți, numit BFS.

BeOS avea o bază de date încorporată concepută pentru a sprijini înregistrarea și redarea multimedia digitală, lucru destul de nou la mijlocul anilor ’90.

Scopul a fost de a face sistemul de operare ușor și rapid de utilizat – se pare că dura doar 10 secunde săfie pornit pe BeBox – fiind în același timp suficient de robust pentru a reda simultan mai multe fișiere video digitale, o realizare uluitoare pentru 1995.

De ce a eșuat BeOS?

În 1996, Be primise oferta de la Apple, care voia să achiziționeze BeOS cu intenția de a-l transforma într-un nucleu al noului sistem de operare Macintosh. Executivii Be s-au opus prețului oferit (aproximativ 120 de milioane de dolari), iar negocierile s-au oprit curând după aceea.

Când Steve Jobs a aflat de potențialul acord BeOS, a oferit celor de la Apple NeXT și sistemul său de operare. Astfel, s-a născut Mac OS X de la Apple.

Fără vânzarea către Apple, Be a rămas să facă lucrurile în mod independent. După ce a vândut doar aproximativ 1.800 de unități de BeBox pe parcursul a doi ani – și fără nicio achiziție viitoare – Be a decis să dezvolte versiuni de BeOS care să ruleze pe Mac-uri și hardware pentru PC-uri Windows. A existat chiar și o ediție personală care putea rula pe Windows.

Din păcate pentru Be, spațiul sistemelor de operare era intens competitiv în acel moment. Apple, Microsoft, IBM, NeXT și Linux se luptau pentru dominație. La fel ca OS / 2, BeOS nu avea suport pentru aplicații terțe, deoarece dezvoltatorii vizau mai întâi platformele de sisteme de operare cu baze de instalare mai mari.

În cele din urmă, Be a decis să schimbe vitezele și să sprijine aparatele de internet. Palm Inc. a achiziționat Be pentru 11 milioane de dolari în 2001 și a întrerupt asistența pentru versiunea desktop a BeOS. Până în jurul anului 2006, BeOS a rezistat doar ca sistem de operare încorporat în unele produse de înregistrare și editare video de la Roland și Tascam.

Continuarea moștenirii BeOS în sistemul de operare Haiku

În prezent, puteți descărca și utiliza un descendent modern funcțional al desktopului BeOS numit Haiku. Acest proiect gratuit, open-source este încă în versiune beta, dar este compatibil cu aplicațiile BeOS vechi și noi.

Interfața ușoară și eficientă a lui Haiku include un browser web modern bazat pe WebKit, astfel încât să puteți face multe lucruri, chiar dacă în general aplicațiilor le lipsesc suportul pentru BeOS și Haiku.