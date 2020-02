Internet de 1.000 de ori mai rapid: cum îl vom primi cu ajutorul tehnologiei laser

Cercetătorii au descoperit o modalitate prin care să avem internet mai rapid, iar acest lucru s-ar face cu ajutorul tehnologiei laser.

Internetul prin laser ar putea transmite date la viteze mult mai mari decât se poate face cu ajutorul tehnologiei prin cablu pe care o folosim în prezent. Cercetătorii spun că au făcut o descoperire importantă în ceea ce privește tehnologia laserelor cuantice în cascadă. Prin intermediul acestora, datele pe internet vor putea fi transmise fără fir pe distanțe scurte, dar la o viteză care ar ajunge la 100GB pe secundă.

Ceea ce face acest tip de laser diferit este faptul că trimite lumina în gama terahertz a spectrului electromagnetic. În mod obișnuit acesta este folosit pentru analizarea chimicalelor, însă cercetătorii i-au găsit o utilitate și în transferul de date.

Pentru a fi utilizate în acest sens, laserele trebuie să fie pornite și oprite de aproximativ 100 de miliarde de ori în fiecare secundă. Aceasta necesită o precizie extrem de ridicată, lucru pe care inginerii nu au reușit până acum să-l facă. Acum, cercetătorii cred că au găsit o modalitate de a controla această modulare foarte rapidă, folosind sunetul și lumina.

Laserele ne-ar putea da internet ultra-rapid

Transferurile de date la 100 Gbps folosind lasere terahertz cuantice în cascadă ar fi de 1.000 de ori mai rapide decât un cablu Ethernet rapid care funcționează la 100 de MB pe secundă.

În esență, Radiația Terahertz se află undeva între microundele și undele de lumină infraroșie cunoscute sub numele de „golul terahertz”. Problema folosirii luminii în golul terahertz este că laserele trebuie să fie modulate foarte rapid. Cercetătorii din cadrul University of Leeds și University of Nottingham văd o soluție în combinarea luminii cu puterea undelor sonore.

„În esență, ceea ce am făcut a fost să folosim unda acustică pentru a agita stările electronice complexe din interiorul laserului cuantic în cascadă”, a declarat Tony Kent, profesor de fizică la Nottingham. „Am văzut apoi că output-ul de lumină terahertz a fost modificat de unda acustică”, mai explică acesta.

Un internet extrem de rapid, folosit pentru transmiterea datelor, este ceva mai aproape datorită acestei descoperiri. Cercetătorii spun că nu au reușit să controleze complet fluxul, însă au putut controla output-ul de lumină cu câteva procente, „ceea ce este un început minunat”.