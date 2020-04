Inspirată din animația Up de la Pixar, această ședință foto îți rupe sufletul

De-a lungul anilor, cei de la Pixar au făcut unele dintre cele mai emoționante filme de animație. În topul multor fani, Up ocupă primul loc datorită unei secvențe memorabile de la începutul peliculei.

Puțini copii reușesc să-și petreacă anii maturității cu bunica sau bunicul, dar și mai puțini au acest privilegiu cu străbunicii. În cazul unui copil de cinci ani însă, el va avea cea mai frumoasă amintire alături de bunicii părinților săi. Este vorba de o ședință foto realizată chiar de mama lui, un set de fotografii inspirate de povestea din Up a celor de la Pixar.

Dacă ai văzut Up, sunt șanse foarte mari să te fi îndrăgostit de personajul Russel. Poate ți-ai dorit să fii ca el. A reușit acest lucru Elijah Perman cu ocazia împlinirii vârstei de cinci ani. Mama lui, Rachel Perman, este fotograf part-time și i-a oferit fiului ei o ședință foto la împlinirea frumoasei vârste.

Micuțul Elijah putea să-și aleagă tematica ședinței foto și, spre surprinderea părinților, a optat pentru animația Up, filmul lansat în 2009.

”În urmă cu cinci ani, am fost diagnosticată cu cancer, imediat după ce mi s-au născut gemenii și am fost îngrijorată dacă voi apuca să mai prind aniversarea lor de cinci ani. Cel mai mare copil al meu avea cinci ani la momentul respectiv și am disprețuit faptul că nu știam dacă voi apuca să văd gemenii la aceeași vârstă cu ea.”, a explicat Rachel, fotograful și mama băiatului din poze.

Din fericire, tratamentul pentru cancer al mamei a dat rezultate, iar acum este în remisie. A prins aniversarea de cinci a copiilor și și-a dorit foarte mult să o celebreze cum se cuvine. Emilee, sora geamănă a lui Elijah s-a costumat în unicorn și a avut o ședință foto alături de un cal. Elijah l-a readus la viață pe micul Russel.