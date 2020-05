Toți românii care au cont bancar trebuie să știe: se aplică de acum și vizează direct creditele

Criza generată de pandemie începe să-și spună cuvântul și îi obligă pe bancheri să schimbe strategia. ING a făcut un anunț referitor la creditele ipotecare care vizează zeci de mii de clienți care vor să apeleze la credite ipotecare.

Criza generată de pandemia de coronavirus determină băncile să-și schimbe strategia. Bancherii sunt mult mai precauți și nu se grăbesc să arunce cu bani și să acorde credite, ba din contră.

ING, spre exemplu, are un anunț pentru toți clienții interesați de un credit ipotecar în această perioadă. Avansul la un astfel de împrumut a fost urcat până la 35% și e posibil ca și alte bănci să facă la fel, după cum scrie Economica.

ING percepea un avans de doar 15% pentru creditele pentru locuință/imobiliare, dar a decis să crească valoare. Olandezii justifică modificarea nivelului avansului prin” politica riscului dusă de instituţia de credit”.

„ING Bank România a avut întotdeauna o politică de creditare responsabilă, ce ţine şi rata creditelor neperformante mult sub media pieţei timp de foarte mulţi ani. Această politică se traduce prin neîmpovărarea clienţilor cu datorii astfel încât aceştia să îşi poată plăti ratele în ciuda unor perioade dificile din punct de vedere financiar cu care se pot confrunta pe parcursul contractului lor. Politica de risc a ajutat clienţii ING şi acum un deceniu, la ultima criză financiară, când am avut un impact limitat asupra clienţilor şi activităţii băncii, mult sub piaţă.”

