Industria filmului ridică din umeri în fața lui 2021: ce se întâmplă la Hollywood anul viitor

2020 a fost un an plin de provocări pentru industria filmului de la Hollywood, iar pierderile sunt pe măsură. Pentru anul viitor, nimeni nu prea știe cum și în ce mod se va reinventa totul.

Hollywoodul a primit lovitură după lovitură anul acesta. Filmările multor producții s-au întrerupt, amânat sau anulat din cauza pandemiei de coronavirus, iar apoi s-au închis și cinematografele. Considerate o sursă de venituri extrem de profitabilă, acesta spații au rămas goale, așa că mulți producători n-au avut unde să-și promoveze filmele noi.

Singura soluție a fost spre zona de streaming, unde Netflix și HBO au capitalizat puternic. Dar industria filmului tot a rămas în derivă. Cât despre 2021, nimeni nu prea știe ce se va întâmpla. Pe scurt: „nimeni nu știe nimic” – după cum recunoștea chiar William Goldman, scenarist al unor producții clasice precum „Butch Cassidy and the Sundance Kid” și „All The President’s Men”.

Ce se întâmplă în 2021 la Hollywood

Specialiștii susțin că industria trebuie să se reinventeze, dar există încă foarte multe necunoscute.

„Acesta a fost cel mai nebunesc, cel mai imprevizibil și cel mai important an din istoria industriei cinematografice”, a declarat pentru CNN Business Paul Dergarabedian, analist senior la Comscore. „Pandemia a comprimat până la zece ani de schimbare într-un singur an pentru industria cinematografică”, a adăugat acesta.

Multe producții s-au dus direct în zona de streaming, din moment ce cinematografele au fost închise. Numai că o condiție pentru a fi eligibil la Oscar, cele mai râvnite trofee din zona cinematografică, e fix apariția în cinema. Lucru care a fost imposibil.

Asta schimbă din temelii tot ce știau și aplicau până acum creatorii din industrie. Regulile vor fi altele.

„Nu vom mai vedea niciodată ferestre de lansare de 60 până la 90 de zile”, spune un analist citat de CNN, care adaugă că că nu ar fi surprins să vadă că lanțurile de cinematografe își vor pierde și mai mult din puterea de negociere în 2021.

Michael Nathanson, analist media și partener fondator la MoffettNathanson, spune că 2020 a fost „furtuna perfectă” pentru industria cinematografică, care a contribuit la crearea „impulsului pentru distribuitorii de filme pentru a realiza în cele din urmă schimbările mult sperate”.

Netflix, Apple, Amazon și HBO se pun pe treabă

Există analiști care cred că Netflix, Apple și Amazon se vor implica „chiar mai mult în realizarea filmelor” anul viitor și că mai multe filme vor merge în streaming. Dar, în același timp. Publicul se poate întoarce, probabil, în cinematografe în 2021. Dar sunt puține lanțuri care vor fi supraviețuit până atunci.

Trei dintre cele mai importante filme care ar fi trebuit să apară în 2020 – „No Time to Die”, „Black Widow” și „F9” – vor fi unele printre primele filme care vor ajunge în cinematografe în 2021, când acestea se vor deschide. Dacă acest lucru nu se întâmplă, platformele de streaming vor fi cele care vor avea de câștigat.

S-ar putea să fii nevoit să te obișnuiești cu cutia de popcorn și cu sticla de suc/bere în propria sufragerie.