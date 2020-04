Schimbare de planuri la Hollywood: când apar noul Batman și alte filme așteptate de fani

Pandemia de coronavirus a pus în așteptare multe producții de la Hollywood. Multe lansări au fost amânate, iar la altele au fost oprite filmările. Unul dintre cele mai așteptate filme este și următorul Batman.

Multe industrii sunt afectate de pandemia de coronavirus și nici cea cinematografică nu face excepție. Producătorii de la Hollywood și-au văzut veniturile în scădere atât în privința filmelor lansate – pentru că s-au oprit încasările din cinematografe, cât și în privința calendarului de noi lansări.

Printre cele mai așteptate filme se numără și următorul Batman. Evident că lansarea va fi amânată.

Când apar noul Batman și alte filme

Rolul lui Batman va fi jucat de Robert Pattinson, actorul pe care-l știi, poate, din Twilight. Filmările, însă, au fost oprite în luna martie și cel mai probabil vor fi reluate în lunile următoare. Într-un scenariu optimist, producătorii speră să poată lansa filmul tot la data stabilită inițial – adică iunie 2021.

Numai că există și voci sceptice care cred că noul Batman nu va apărea mai devreme de octombrie 2021. Mai ai, așadar, de așteptat, dacă ești fan al seriei.

Nu toți fanii sunt, însă, mulțumiți de alegerea actorului care a interpretat și rolul vampirului strălucitor în Twilight, Mulți sunt încă de părere că Pattinson nu este potrivit pentru rol. În noul Batman vei mai regăsi și alți actori celebri: Zoë Kravitz va interpreta rolul lui Selina Kyle, alter ego-ul civil al lui Catwoman și aliata lui Batman.

Colin Farrell este confirmat pentru rolul lui Oswald Cobblepot, The Penguin. Inițial, Jonah Hill fusese considerat pentru rol, însă a renunțat după doar o lună. Loialul prieten și valet al lui Bruce Wayne, Alfred Pennyworth, va fi jucat de Andy Serkis. Acesta este cel mai cunoscut pentru rolurile sale din Black Panther sau cel mai recent film din trilogia Planet of the Apes.

Pe de altă parte, nu e singura producție întârziată de Warner Bros. Au mai fost amânate lansările unor producții precum The Many Saints Of Newark, ce se vrea o contiuare a celebrului serial The Sopranos. Lansarea era programată pe 25 septembrie, dar a fost amânată pentru 12 martie anul viitor.