Experiență: Samsung Fold reinventează telefonul, dar s-ar putea să nu fie pentru tine

Samsung Galaxy Fold a fost prezentat la început de 2019. I-a luat trei sferturi de an să ajungă în magazine și prețul nu e deloc mic. Totodată, e o revoluție și revoluțiile nu sunt gratuite sau ieftine. Iar acest dispozitiv pentru care trebuie creată o categorie specială – „pliabile”? – cu siguranță nu va deveni standardul.

Istoric, Samsung a lansat primul telefon Galaxy cu Android în iunie 2009 și se numea I7500. Un an mai târziu a lansat Galaxy Tab, o tabletă de 7 inci. Un alt an mai târziu a lansat primul Galaxy Note. Sunt relevante aceste trei modele, pentru că de la primul până la Galaxy Fold compania a avut nevoie de 10 ani ca să reinventeze primul dispozitiv. Celelalte au fost pur și simplu la fel, dar mai mare și, eventual, cu stylus.

Dintre toate, telefoanele i-au asigurat companiei poziția de lider mondial și Note i-a asigurat un fel de titlu neoficial de pionierat în ecrane mare. Tabletele, pe de altă parte, nu sunt nici iubite, nici urâte și trăiesc în casa omului pentru momentele în care și-ar aduce aminte de ele. Altfel, Galaxy Fold combină cele mai importante curente din deceniul precedent: telefonul și tableta într-un dispozitiv suficient de mic cât să-l bagi în buzunar.

Samsung Fold e un dispozitiv altfel

De la statutul de lider mondial în telefoane, Samsung își permite să se concentreze și pe alte proiecte, cum ar fi să devină lider în semiconductori – mai ales cu senzori foto – și să creeze tehnologii pentru următorii ani. Așa a fost și telefonul pliabil: prezentat drept concept în 2013, livrat drept produs bun de utilizat în 2019. Ideea e simplă: Samsung Fold e un smartphone cu hardware foarte bun care îți permite să utilizeze aplicațiile ca pe un computer hiperportabil.

Samsung Fold are două ecrane. Cel de pe față are 4,6 inci cu o rezoluție HD+ (un raport de aspect 21:9) și arată de-a dreptul liliputan pe fața destul de mare a telefonului. Cel de-al doilea are 7,3 inci cu o rezoluție bizară și-un aspect mai mult pătrățos decât dreptunghiular. Acesta din urmă e însă ecranul pentru care cumperi telefonul.

Ziceam de hardware, unde mai merită amintit că are 12 GB memorie RAM, 512 GB spațiu de stocare și șase camere foto distribuite astfel încât să ai mereu una disponibilă indiferent în ce fel folosești Fold. Senzorii pe care Samsung i-a folosit sunt destul de cunoscuți, i-a tot avut pe telefoane, iar imaginile sunt cum te-ai aștepta. Dar nu pentru poze îl iei, sau pentru video, ci e bine ca are și aceste opțiuni. Are și două baterii de câte 4.380 mAh.

În momentul prezentării avea hardware mai bun, în anumite privințe, decât Galaxy S10. Jumătate din preț e justificată fix de acesta. Cealaltă jumătate revine ecranului din interior. În România, telefonul a intrat la 9.500 lei. Se poate să existe și cazuri când e mai scump.

Samsung Fold e un telefon, în esență, dar are nevoie de-o categorie specială pentru acel ecran din interior. E pliabil, astfel că nu-i acoperit cu sticlă ceea ce-a făcut telefonul predispus unor probleme pe care compania nu le-a prevăzut. Le-a rezolvat până la vânzare, dar și asta îți arată că-i un experiment în derulare cam cum au fost toate tehnologiile la început.

Pe acel ecran poți afișa până la trei aplicații într-un mod split view ca pe un laptop. Ai într-un colț Facebook, în altul WhatsApp și-n altul YouTube. Sau, dacă preferi productivitate, poți avea browser, mail și un editor de texte. Sunt însă o mulțime de lucruri de îmbunătățit și la acest capitool, majoritatea fiind de natură software, astfel că ar putea fi rezolvate și cu o actualizare.

Dispunerea ferestrelor cu aplicații e destul de standard. Le poți face mai mici sau mai mare, dar nu le poți rearanja după cum vrei: să ai jumătatea de sus a ecranului cu YouTube (ar ajuta) și jos, să zicem, să ai alte două aplicații. Totodată, împărțirea se face într-un design pătrat, ceea ce-i cu totul diferit de designul destul de rotunjit folosit de Samsung în meniuri și în pictogramele aplicațiilor.

Acest mod split view de-a afișa conținut e însă dependent de optimizarea aplicațiilor ceea ce nu mă îndoiesc că se va întâmpla în timp. În timpul folosirii mele am descoperit că Facebook are probleme grave: meniurile se suprapun și din pictogramele aplicației nu mai înțelegi nimic. Totodată, Gmail este optimizat pentru un meniu secundar în stânga când ai aplicația deschis în fullscreen, dar ar ajuta o abordare similară și pentru alte aplicații. Designul și interacțiunea trebuie să fie ca pentru tablete, în esență.

Cât despre ecranul mai mic, acela e ca un telefon de-acum 10 ani. Între timp au apărut și telefoane cu raportul de aspect 21:9, ceea ce nu-l face atât de ciudat. L-aș fi vrut însă mai mare sau gândit ceva mai ergonomic. E în centru pe un telefon destul de înalt și mereu l-am perceput ca pe un proiect secundar de pe Samsung Fold. Și poate că e, că toată atenția e pe ecranul din interior.

De abia de-acum vor conta telefoanele pliabile

De unde în urmă cu șapte ani telefonul pliabil era încă SF, acum a devenit realitate. Sigur, nu chiar ca în producții SF, cum ar fi acel dispozitiv incredibil din Westworld. Dar lumea reală, ei bine, prinde mai greu din urmă imaginația. Așa că în 2020 Samsung va experimenta cu un alt tip de Fold: telefon de parcă ar fi cu clapetă. Și, personal, e o abordare ceva mai interesantă de urmărit.

După experiența de-a folosi Samsung Fold pot spune fără greșeală că nu-i pentru toată lumea și vreo cinci ani (sau poate chiar mai mult) va rămâne așa. E însă cea mai bună reinterpretare a computerului portabil (laptop) ca să-l porți în buzunar.

E un dispozitiv pentru care vor fi dezvoltate scenarii de utilizare și va deveni din ce în ce mai relevant pe măsură ce vor fi mai mulți dezvoltarori care să facă aplicații pentru el. Experimentul Samsung Fold e unul de care era nevoie pe-o piață tot mai lentă în schimbări majore. Telefoanele, așa cum le știm, au atins platoul saturației de unde vor putea doar să facă poze mai bune, să le țină bateria mai mult sau să fie construite din materiale și mai bune.

De aceea e și nevoie de telefoane pliabile, pentru că în timp vor fi mai relevante și pentru lumea în care ne regăsim. Nu mai există doar lucru de la birou, nu mai există doar telefon la care să vorbești, nu mai există să-ți faci treaba doar de pe un laptop. Implicit, conexiunea la internet, ecranul mare, opțiunile și aplicațiile necesare trebuie să fie într-un corp compact, de băgat în buzunar.

Visul meu, dar doar pentru că așa l-am văzut util într-un serial, e să fie un telefon cu trei ecrane care să se transforme într-unul singur cu un sistem de magneți. În general, să fie acces doar la unul. Dar, deocamdată, visul e mai îndepărtat, pentru că bateriile sunt destul de groase, dacă vrei să fie și mai mari.

Samsung Fold e, în esență, un dispozitiv care-ți extinde orizonturile de folosire. Dacă ai și modelul cu 5G, cu atât mai bine. Deceniul acesta, dacă ar fi să-l prevăd pe baza acestui telefon, va fi cu astfel de dispozitive pliabile – de orice fel – conectate la internet de mare viteză și de luat peste tot. Nu atât Samsung Fold e impresionant, cât tehnologia ecranului pliabil.