Proiectul secret al Samsung care ar putea defini tehnologia următorului deceniu

La CES 2020, Samsung susține că va prezenta un proiect nou. E denumit NEON, e bazat pe inteligență artificială și, conform companiei, nu-i ca nimic care există deja pe piață. În 2013, compania a avut o abordare similară.

În 2013, la CES, Samsung a prezentat un concept de telefon pliabil. În 2019, l-a livrat sub forma Galaxy Fold. Da, a durat ceva, dar se prea poate ca NEON să nu dureze la fel de mult.

Deocamdată, compania îl promovează ca fiind un „om artificial”. Altfel spus, este o platformă construit pe algoritmi de inteligență artificială. Ce face, de ce și de când nu știm. Răspunsurile vor fi păstrate pentru CES 2020. Până atunci, Samsung promovează NEON drept o abordare nouă asupra conceptului de asistent digital.

O face deja cu o serie de poze, în cinci limbi, cu același mesaj: „Ai întâlnit vreodată un «artificial»?”

Prima „grijă” a fost rezolvată de Samsung: NEON nu este un înlocuitor pentru Bixby. Da, Bixby e printre noi de aproape trei ani și compania a investit resurse semnificative ca să facă din acest asistent digital o alternativă sau înlocuitor de Google Assistant.

NEON e un produs al STAR Labs (Samsung Technology & Advanced Research Labs). Aceasta este o divizie independentă de Samsung Electronics care are un singur obiectiv: dezvoltarea de soluții AI cu capabilități la nivelul celor umane de vorbire, recunoaștere și gândire. Astfel de divizii de cercetare și dezvoltare există în toate companiile, acum Samsung o scoate în evidență pe-a sa cu un produs care, cu siguranță, nu va fi gata în 2020.

NEON nu va fi pentru 2020, deoarece, dacă Samsung chiar vrea să facă din acest proiect o realitate pe care până acum o vedeam doar în filme, pur și simplu va avea nevoie de testare „în teren”. Cel mai probabil, compania face în 2020 ce-a făcut în 2013: prezintă un concept, cu o implementare alfa, ca în cinci ani să avem acel produs cu adevărat util.

În prezent, asistenți digitali ca Assistant, Siri, Alexa sau Bixby sunt, într-o anumită măsură, construiți pe algoritmi de inteligență artificială, dar limitați în învățare și utilitate. NEON poate fi tipul acela de software construit mai ales pe hardware capabil să ducă sarcina de calcul necesară.

Catch a glimpse of the future. Find us @CES 2020. #NEON pic.twitter.com/olToIiwZlj

— NEON (@neondotlife) December 19, 2019