Toate motivele de care aveai nevoie ca să nu regreți că ai dat sau vei da bani pe PlayStation 5

Să zicem că ții portofelul plin ca să-l descarci pe oferte de Black Friday, iPhone 12, PlayStation 5 și alte lucruri fără de care viața stă în loc. Totodată, să zicem că ești în punctul în care faci liste de pro și contra. Eu nu fac, dar te pot ajuta pe tine să înclini balanța spre pro.

PlayStation 5 a intrat la precomandă și-a și dispărut. S-a dat atât de repede, încât nici nu te-au lăsat alții să pui în balanță dacă îți cumperi o consolă nouă, un telefon nou sau joci banii pe bursă și începi cursa spre primul milion.

Din fericire, pentru mine și oarecum pentru tine, am consola de peste o săptămână. Până acum au apărut primele review-uri și sunt de acord cu unele. Pe celelalte le-am ignorat sau închis, pentru că cei care le-au pus online s-au gândit mai mult la portofelul tău decât la ce înseamnă o consolă nouă sau, la o adică, orice gadget nou.

În esență, orice gadget nou e un obiect fizic care umple un gol din sufletul fiecăruia. În cazul meu așa au fost vreo trei telefoane din ultimii cinci ani și consola PlayStation 4. Poate fi și PlayStation 5 așa ceva? Cu siguranță și, într-o notă mai serioasă, am câteva impresii despre aceasta.

Ce PlayStation 5 cumperi, dacă vrei să cumperi?

Există o versiune la 2.500 de lei cu suport pentru discuri și o alta la 2.000 de lei, denumită Digital Edition (de parcă cealaltă n-ar fi digitală) doar cu stocare internă. Orice alegi o să primești și un controller wireless DualSense. Iar Sony a pregătit alte câteva accesorii, cum ar fi o pereche de căști Pulse 3D, o telecomandă, dar și-o cameră.

Eu am folosit și folosesc versiunea cu Blu-Ray și încă n-am instalat niciun joc de pe disc, dar consola vine cu jocul Astro’s Playroom preinstalat. E relevant că se întâmplă asta, dar despre joc un pic mai încolo.

PlayStation 5, la fel ca Xbox Series X, e o consolă de generație nouă. Ambele au un hardware premium, extraordinar de performant față de ce avea PS4 (absolut evident, că au trecut șapte ani de la lansarea acelei console), au un design cu totul diferit una de alta și promit o experiență de gaming mai imersivă și perfecționată ca niciodată. Livrează? Evident. Dar consola ajunge pe piață un pic mai încolo, iar jocurile, ei bine, jocurile mai durează (sic).

Sunt câteva întrebări la care ar trebui să te gândești înainte să cheltui 2.000 de lei sau mai mult pe-o consolă: cât te vei juca? ce fel de jocuri? ai (vei avea) un televizor bun?

În prezent, eu am un PlayStation 4 Slim. Pe același set-up am instalat și PS5. Trecerea la un hardware mai bun a fost vizibilă din prima. Cel puțin din punctul acesta de vedere e justificată achiziția. Unde nu e justificată, și acesta e singurul motiv cu adevărat întemeiat, e în cazul jocurilor disponibile.

E o platformă nouă, chiar dacă interfața e familiară, iar asta înseamnă că următorul an va fi folosit de dezvoltatori ca să-și actualizeze jocurile. FIFA 21, de exemplu, va folosi la maximum PS5 abia din decembrie. Până atunci poate fi utilizat într-un mod de compatibilitate. Nu e chiar o pierdere, dar după ce-am jucat Spider-Man: Miles Morales pe PS5 nici n-aș vrea să revin la o grafică ceva mai limitată.

Legat de întrebările de mai sus, e relevant și ce jocuri vei juca. PS5, de exemplu, are 825 GB de stocare internă (circa 660 GB de care chiar dispui). Sigur, vei mai putea adăuga hardware extern să-l extinzi. Xbox, spre comparație, va avea și niște medii speciale pe care le conectezi direct la consolă și, gata, ai mărit capacitatea de stocare. E relevant să iei în calcul spațiul, pentru că, uite, COD: Black Ops Cold War deja te sperie: 135 GB pentru un singur joc. Eu am, pe lista scurtă, vreo cinci titluri preferate. Știu că m-aș descurca în vreo 500 GB, mai ales că fiecare dintre ele are sau va avea 50 până la 70 GB. Mă descurc cumva la limită, dar îmi și place mai mult designul ediției “digitale” de PS5.

Vorbim însă de bani. Dai sau nu bani pe PlayStation 5? Aș fi vorbit și de Xbox, dar atenția Microsoft pentru gamingul din România e mult mai limitată decât cea a Sony, așa că PS5 e consola recomandată. Deocamdată.

Cum justifici achiziția unei console?

Când am descoperit eu jocurile video a fost la internet cafe și plăteam 10 mii de lei pentru o oră. În banii de-acum, cu tot cu inflație, o oră la internet cafe pentru niște jocuri ar costa vreo cinci lei pe oră. Sigur, sunt săli de gaming unde costă și mai mult, dar să zicem cinci lei de dragul calcului și paralelei cu anii 2000.

Consola e un “animal” ciudat în lumea tehnologiei. În timp ce telefonul îl poți schimba – ba chiar ești împins s-o faci – în fiecare an, iar laptopul are o durată de viață de circa doi până la trei ani, consola e cumva garantată pentru cinci ani. Între primul PlayStation și al doilea au fost cinci ani. PlayStation 3 a venit după șapte ani, iar PS4 șase ani mai târziu. PS5 e lansată la șapte ani după PS4.

Sigur, între fiecare lansare importantă au fost alte modele: Pro, Slim sau chiar Super Slim, dar esența era aceeași.

PlayStation 5 e lansată în 2020 și, într-o lume fast tech, cât va ține? Cel puțin trei până la cinci ani.

N-are baterie, astfel că autonomia e cât ține priza și nici nu trebuie să schimbi acumulatorul după o vreme. Poți schimba televizorul ori de câte ori vrei, dar consola e, într-o anumită proporție, o garanție că ai un dispozitiv bun pentru o perioadă de timp cât de cât clară. Cinci ani e media de până acum.

Costă 2.000 de lei, cea mai ieftină versiune, la care mai adaugi jocurile. În cinci ani ai 1.825 de zile. Și așa revin la calculul meu cu un internet cafe modern. La un cost de cinci lei pe oră, 2.000 de lei îți asigură 400 de ore de joc. Într-un an sau în cinci ani te joci 400 de ore legate? Sau 17 zile legate?

Ce calcul stupid, nu? Posibil și asta, dar acestea sunt impresiile mele despre PlayStation 5 și orice consolă video. Eu am un PS4 și vreau să trec la noul model, așa că am două opțiuni: acum sau la final de 2021. Personal, aș lua în 2021, când se va fi făcut o listă frumoasă de jocuri PS5-ready.

Întrebarea “e justificată achiziția?” nu stă în picioare din motivele invocate mai sus.

Dacă vrei să-i justifici prețul, o poți face în orice fel. Uite încă un motiv. N-ai cum să faci un PC de gaming, la 2.000 de lei, care să-ți fie util mai mult de un an. Te poți baza pe gaming din cloud, pe orice dispozitiv, dar tot nu-i scenariul de vis – încă.

PlayStation 5 introduce gamingul în era 4K. Știu, ceva mai târziu decât ar fi fost cazul, dar o face. Totodată, va populariza conceptul de ray-tracing și jocurile vor fi mai realiste. Asta va împinge utilizatorii să-și cumpere și televizoare mai bune. Practic, odată cu PS5 și Xbox Series X vom vedea și-o dezvoltare a televizoarele în zona de gaming. LG deja a luat-o înaintea altora.

PlayStation 5 are și-un joc preinstalat. Ce-i cu el, de fapt?

N-ar trebui să uit de Astro’s Playroom. E jocul acela de care ți-am zis că vine preinstalat, dar e absolut ignorabil. Nu jocul contează, că-i un fel de Mario cu roboți și deplasare tridimensională. Jocul e acolo ca Sony să-ți arate de ce controllerul DualSense e special.

DualSense are două caracteristici importante: un sistem cu totul nou pentru vibrații pe care le simți cumva spațial. Se întâmplă ceva în dreapta? Îți vibrează doar în dreapta. E ceva în față? Vibrează în față. Iar a doua caracteristică e preferata mea: triggerele sunt adaptive. E un sistem haptic pus în premieră pe acest controller ca să ai o “adâncime” pentru ce controlezi în joc. Pe scurt, ai un feedback fizic pentru jocul care-i doar digital.

Astro’s Playroom nu-i acolo decât ca un demo extrem de complex ca să descoperi ce înseamnă DualSense și-și face treaba foarte bine. Jocuri ca Fortnite, NBA 2K21 și multe altele vor folosi la maximum acest controller ca să te facă să simți că ești și tu un pic parte din joc. Acum mai ține doar de dezvoltatori să folosească la maximum acest hardware.