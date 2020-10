Huawei Mate 40 Pro — 6 lucruri pe care le face foarte bine și marele minus

Huawei Mate 40 Pro era unul dintre cele mai așteptate telefoane ale toamnei. De acum e oficial. Și e remarcabil din anumite puncte de vedere.

Când vine vorba de seria Mate, Huawei o folosește pentru cel mai bun hardware pe care îl are în anul respectiv. De la camere foto până la procesor și ecran, acesta e cel mai performant pe care compania îl oferă. În 2020, Mate 40 Pro îndeplinește această funcție foarte bine. Iar prețul e pe măsură: circa 1.200 de euro. Vom vedea și cu cât ajunge în România.

Am folosit telefonul cu câteva zile înainte de lansarea oficială, de unde am și extras tot ce vei citi în continuare. Are camere bune, ecranul de asemenea și cea mai importantă caracteristică: îl încarci mai repede decât oricare alt model. Și încă rulează Android, acum la versiunea 10.

6 lucruri bune la Huawei Mate 40 Pro

Huawei a readus butoanele de volum și a păstrat autentificarea facială. La versiunea precedentă de Mate, compania a încercat un experiment: eliminarea butoanelor de volum. Unii utilizatori au spus că-i bine, alții au criticat decizia. Eu m-am adaptat, cât am folosit Mate 30 Pro, dar există câteva avantaje pentru unele fizice, cum ar fi punerea pe snooze. Iar sistemul de autentificare prin scanarea feței încă e aici, cu tot acel spațiu dedicat în stânga sus.

Ecranul la 90 Hz ar trebui să consume cam cât unul pe 60 Hz. Nici nu contează dacă îți pasă sau nu de rata de refresh, dar când treci de la 60 Hz (cât au avut telefoanele până recent) la 90 sau 120 Hz, diferența e sesizabilă. Telefonul se simte ca fiind rapid. Huawei n-a trecut la 120 Hz, ci îl menține la 90 Hz, dar ar trebui să consume la fel de multă (sau de puțină) energie ca unul de 60 Hz.

Mate 40 Pro are încărcare super rapidă cu tot cu încărcător în pachet. Da, spre deosebire de Apple – și la fel ca toți ceilalți producători – Huawei încă oferă încărcător în pachet. Acum e vorba de unul de 66 wați. E enorm. E atât de puternic, încât poți încărca și un laptop. Wireless, telefonul se încarcă la 40 wați. Dar și bateria e mare: 4.400 mAh, așa că-i de înțeles.

Construcția, mai solidă ca niciodată. Ecranul telefonului e curbat – poate un pic prea mult. Dar asta îl face și să pară mai mic, mai ergonomic decât alte telefoane. Se simte greu, robust, compact, mai mult decât oricare alt telefon de la Huawei până acum. Recent am folosit și un P40 Pro, așa că am avut ocazia să le compar. Huawei Mate 40 Pro e mai impunător din punctul ăsta de vedere.

5G cu viteză pe măsură. Sigur, telefoanele 5G nu mai sunt o raritate, dar ar fi fost și aiurea să nu aibă așa ceva. Ai comandă rapidă pentru 5G în meniul cu scurtături, iar vitezele sunt excelente. Am folosit cu o cartelă Orange, că oferă acoperire în tot orașul.

Camerele foto, încă o dată, nu te fac să regreți că folosești doar telefonul pentru poze și videouri. În 2020, pe Mate 40 Pro, Huawei a introdus un mod de story. În esență, ai câteva tipare, alegi, îndrepți telefonul spre ce vrei să filmeze și filmează cu câteva efecte cât să introducă dinamism în schemă. Poți face asta în editare, dar telefonul o face automat. Altfel, Huawei e unul dintre producătorii care au investit masiv în zona asta. Zoom-ul e bun, modul de noapte își face treaba excelent și focalizarea e rapidă. Ce mă nemulțumește, încă, e că nu sunt culorile la fel de puternice pe zoom, deși sunt aproape de realitate, ca pe camera wide. Altfel, se descurcă excelent și pe video.

Serie de imagini trase cu Mate 40 Pro

Cel mai mare minus cu Mate 40 Pro

Ecranul e foarte curbat. E o diferență față de generația precedentă, dar nu în bine. Am ajuns să apreciez ecranele plate, pentru că nici nu le ating din greșeală pe margine, dar și ce văd pe ecran e cumva tot ce-i afișat. E momentul ca Huawei să renunțe la ideea asta. A demonstrat că o poate duce la 90 de grade, dar nu are nicio justificare practică. Sigur, poți anula marginile, per aplicație, sau per total, dar care ar fi miza? Mai bine plat.

Și elefantul din cameră: aplicații, servicii Google și viitor

Habar n-am cum va fi viitorul pentru Huawei. Pierde acces la Android? Pierde acces la toate componentele relevante? Vom vedea. Până atunci, știu ce-are și ce n-are Huawei Mate 40 Pro când vine vorba de software.

Așa cum ziceam la Mate 30 Pro, am folosit Amazon Appstore pentru Facebook, Instagram și Messenger. Există și AppGallery, magazinul Huawei, care-i mai populat decât în urmă cu un an sau decât în primăvară. Însă personal încă îmi lipsesc câteva aplicații esențial: un editor de video, de poze, dar și YouTube sau Uber. Există Bolt, ceea ce-i foarte bine, iar când vine vorba de navigație lipsa Google Maps e suplinită de servicii terțe.

Există viață după Google? Cu siguranță. Ba chiar poate fi una chiar bună. Dar, deocamdată, compania controlează câteva componente esențiale sau utile. YouTube în browser poate fi utilizat, dar aplicațiile în browser (sau site-urile) încă nu concurează cu aplicațiile dedicate.

Altfel, există Petal Search. E un motor de căutare pentru aplicații, dar am dat peste o problemă și aici. Am căutat VSCO, aplicație pe care plătesc abonament și o vreau pe toate telefoanele pe care o folosesc. Am găsit-o, dar nu-i disponibilă în regiune. Ce fac cu securitatea? Am instalat și configurat Bitdefender și asta ar trebui să mă țină departe de tot felul de aplicații malițioase și amenințări informatice.

E clar că Huawei mai are de recuperat, dar vine și cu o promisiune: le dă dezvoltatorilor acces la unelte mai bune decât Google. Pe camera foto, de exemplu, e crucial așa ceva. Google oferă acces limitat la resursele hardware, ceea ce face aplicații ca Instagram, TikTok sau Snapchat să fie mizerabile pe Android, dar nu și pe iPhone. Huawei susține că vrea să corecteze asta, iar Retrica e aplicația dată exemplu ca folosind acest acces.

În esență, Huawei (forțată) ajunge la decizia Apple din urmă cu peste un deceniu: când controlezi ecosistemul, poți furniza produse software mai bune. Toți producătorii visează la așa ceva, dar deocamdată au Android. Iar sistemul de operare e pentru toate telefoanele și Google oferă un fel de acces general. Poți vedea ce face pe camere foto cu telefoanele Pixel (rămas singurul capitol excelent pe ele). Aceasta e situația în care ne regăsim.

Recomand Huawei Mate 40 Pro? Dacă ai buget și ții cont de limitări, sigur. E deosebit de la construcție și încărcare rapidă până la camere foto. E însă un telefon scump și Huawei trebuie să accelereze (e la maximum, se mai poate?) creșterea ecosistemului de aplicații. Pe cât de bun e ca hardware, pe atât de inutil poate deveni fără aplicații.