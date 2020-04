În perioada în care am primit un Huawei Mate 30 Pro aveam programată și-o excursie la Disneyland. N-am vrut să fiu acel tip de om care ratează atracțiile turistice, pentru că sunt prea ocupat să fotografiez și filmez. Așa că m-am bazat pe telefon. Și-a făcut treaba? Îmi spui tu, eu am revenit cu imaginile ca să cercetezi.

Huawei Mate 30 Pro a fost anunțat în toamna lui 2019. În România a ajuns, inițial la precomandă, la începutul acestui an. Telefonul e impresionant din câteva puncte de vedere, cum ar fi hardware și design, și te împinge într-un scenariu cu totul nou: cum obții aplicații fără să te bazezi pe Google Play Store? Ultimul scenariu l-am abordat un pic altfel. Dar întâi să-ți explic ce-i cu acest telefon și de ce e impresionant din punct de vedere hardware.

Huawei Mate 30 Pro e un telefon cu ecran imposibil de curbat

Când Huawei a anunțat telefonul, a surprins prin ecran: l-a curbat la 90 de grade. Practic, ai, pentru prima dată, un ecran care începe din față și se duce pe spate până când nu mai vezi linia dintre carcasă și display. Dar abordarea a venit cu o problemă: unde ai butoanele? Ai și n-ai butoane.

A rămas butonul Power pe dreapta, iar butoanele de volum au devenit digitale. Și aici intri într-un teritoriu nou: trebuie să înveți ceva nou. Ca să schimbi volumul, faci un double tap în partea de sus a ecranului în stânga și în dreapta. După ce faci asta, poți plimba degetul pe-o zonă predefinită ca să reduci sau să crești intensitatea. Sau te bazezi pe sliderul care apare pe ecran, așa cum știi din orice telefon cu Android.

Cum e această o nouă experiență? Ca orice schimbare, îți ia puțin să te adaptezi. Mai ales că, în unele situații, e chiar mai util așa. Oricum, o abordare diferită și una care ne apropie de telefonul care nu va mai avea deloc butoane.

Nu m-am obișnuit sau împăcat prea bine cu ecranul atât de curbat. Arată excepțional, dar sacrifică o parte din ergonomie. Din fericire, în cutia telefonului am avut și-o carcasă. Are patru puncte de prindere, în fiecare colț, iar ecranul rămâne neobstrucționat. Totodată, dacă la alte telefoane pui carcasă ca să le protejezi, la acesta pui ca să câștigi acel plus de ergonomie.

Ziceam că Huawei Mate 30 Pro e impresionant și când e vorba de hardware. Ei bine, are, înainte de toate, un ecran de 6,53 inci OELD Full HD+ certificat HDR10. Apoi, are un procesor Kirin 990 dezvoltat de Huawei. Stocarea se face pe 128 sau 256 GB de spațiu intern sau pe un card Nano Memory (NM) dezvoltat tot de Huawei. Scannerul de amprente e integrat în ecran, iar bateria e imensă: 4.500 mAh. Cât de repede o încarci? Foarte repede. Încărcătorul din pachet e de 40 wați, iar încărcarea wireless se face la 27 wați.

Camera de pe Huawei Mate 30 Pro e deosebită

De când Huawei a încheiat o colaborarea cu Leica, dincolo de licență, a investit mult mai mult în dezvoltarea zonei foto-video. Odată cu Mate 30 Pro se duce și către cinema. Sigur, în limitele unui telefon, dar a îmbunătățit sesizabil calitatea videourilor, de la stabilizare la culori și detalii. Pe mine m-a interesat însă mai mult zona de fotografie.

Huawei Mate 30 Pro folosește mai mulți senzori, în funcție de nevoi. Are un senzor de 40 megapixeli f/1.6 wide, unul de 8 MP f/2.4 telefoto și unul 40 MP f/1.8 ultrawide. Telefonul beneficiază și de un senzor 3D ToF pentru măsurarea adâncimii de câmp și asta face ca portretele să fie mai bine realizate cu o zonă de fundal defocalizată cât de cât apropiat de camerele foto dedicate. Nu te aștepta la minuni, că e, totuși, un telefon.

Camera de selfie e de 32 MP, dar telefonul are și un senzor 3D ToF pe față tot pentru portrete mai bune, dar și pentru autentificare facială mai bună decât cea 2D pe care o folosesc majoritatea producătorilor de telefoane cu Android.

Telefonul cu Android, dar fără Play Store

Subiectul „fierbinte” când vine vorba de Huawei Mate 30 Pro e ecosistemul de aplicații. Compania propune AppGallery, un magazin propriu în continuă creștere. Sunt aplicații din România, cum ar fi cele de banking de la BCR și sunt discuții pentru ING Bank, sunt aplicații de știri, dar și pentru hărți.

Când am început să folosesc telefonul mi-am propus un lucru: cum ar fi să văd cum e fără Google în viața mea? Așa că m-am bazat pe AppGallery de unde am luat Maps.me pentru hărți, aplicații de știri și browserul Opera. Apoi, am trecut la Amazon AppStore pe care îl recomand pentru Facebook și Facebook Messenger, dar și Instagram. Tot de-acolo am luat inițial și OneDrive, soluția de stocare cloud a Microsoft, unde mi-am și salvat pozele în timp ce le făceam.

Ce n-am avut? Întâi, aplicațiile Google. Asta înseamnă că am folosit browserul pentru YouTube și parțial pentru mail. De ce parțial? Pentru că am configurat aplicația de mail de pe telefon ca să-mi aducă mailurile.

Ce mi-a lipsit cel mai mult a fost WhatsApp pe care l-am transformat, în ultimul an, într-un inbox secundar mailului. Din fericire, dacă vrei telefonul pentru ce oferă ca hardware și design, dar ai nevoie și de aplicații care nu sunt încă în AppGallery sau Amazon AppStore, poți folosi câteva soluții terțe, de la aplicații cu mașini virtuale până la magazine terțe de aplicații. Ghiduri mai detaliate despre acestea există deja online.

Ce am observat eu în cazul meu e că, deocamdată, m-aș putea adapta acestei lumi fără Google. Și cred că e sănătos să nu depinzi de-o platformă. Totodată, încă am nevoie de câteva aplicații esențiale: una de ride sharing (Uber, Bolt sau Free Now), aplicația de banking (deocamdată ING Bank), WhatsApp, un browser mai bun decât Opera și decât cel oferit de Huawei, un client de mail mai bun sau să fie configurat Outlook să funcționeze și cu Gmail și, neapărat, o aplicație excelentă de procesare foto (unde sugerez să vină rapid VSCO sau chiar Lightroom).

Huawei Mate 30 Pro drept înlocuitor de cameră foto

Am menționat la început că în vizita mea la Disneyland m-am bazat pe telefon pentru imagini. Mi s-a părut salvator să am o plajă atât de mare de zoom, de la 3x până la 30x. Sigur, nu recomand 30x, dar undeva la 10x e onorabil ce obții. Totodată, am apreciat modurile numeroase pe care Huawei le-a integrat. Chiar dacă sunt grupate într-un câmp separat, sunt suficiente cât să poți avea un mod potrivit pentru fiecare situație.

Am sesizat că portretele sunt mult mai bune decât pe telefoanele precedente, iar modul de noapte e îmbunătățit substanțial. Când activezi acest mod, ai un timer ca să vezi în câte secunde e gata poza. Prefer să știu în secunde cât trebuie să stau nemișcat decât printr-un element grafic cum au alți producători.

Ce-a mai îmbunătățit Huawei pe Mate 30 Pro sunt culorile. Dacă până mai recent erau suprasaturate pe ecranul telefonului, dar cam fade pe alte ecrane, acum a ajuns la un echilibru onorabil. Sigur, e loc de îmbunătățire, dar cred că această companie are toate șansele să mențină un loc onorabil în top 3 când vine vorba de camere foto. Și asta nu doar în teste sintetice, cum ar fi cele de la DxOMark.

Se descurcă drept înlocuitor de cameră foto? Mai mult decât te-ai aștepta. Ce recomand însă e să înveți bine interfața și limitele. De exemplu, dacă miști fie și puțin telefonul în timp ce faci o poză de noapte, imaginea finală o să arate bine, dar la zoom o să sesizezi mișcarea. La portrete recomand și să treci prin toate efectele și să îți alegi unul preferat. Totodată, activează și modul de asistență AI. Își face treaba excelent mai ales când vine vorba de portrete și, în cazul meul, animale.

Huawei e acum în situația în care are de lucrat la AppGallery, deși a avansat rapid cu forma actuală într-un timp foarte scurt. Până la finalul lui 2020 s-ar putea să vedem un cu totul alt peisaj acolo. Trebuie să convingă dezvoltatorii și, înainte de toate, să stabilească o listă cu aplicații de bază pe care să le aibă. Aș trece aici și tastaturile, și aplicațiile de productivitate, și browserele, și cele de notițe. Există însă alternative până când va ajunge în acel moment.

Independent de software, cum ziceam, e un telefon excepțional din punct de vedere hardware. De la interior la exterior, Huawei se ia tot mai mult în serios. Și interfața de Android (EMUI 10) arată mai bine. Deși, la interfață, încă aș vrea ca Huawei să se delimiteze de alte abordări și să își creeze o identitate a sa.

Și mai multe fotografii realizate la Disneyland