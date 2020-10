Hyperloop de Cluj, proiectul futurist care ar putea exista odată în România

În urmă cu câțiva ani, Elon Musk a avut o idee aparent absurdă, un upgrade futurist la ideea de metro intitulat Hyperloop. Cu un pic de noroc, ar putea ajunge în România.

Într-un proiect al unei studente de la Cluj este detaliat într-o manieră cât se poate de clară modul în care funcționează tehnologia dezvoltată de Elon Musk. În plus, Cătălina Dragomir de la Facultatea de Electronică din cadrul UTCN explică mecanismele prin care această idee ar putea fi transpusă în țara noastră, de aici și numele Hyperloop România.

Ca referință, Hyperloop este numele unei noi tehnologii dezvoltate de Elon Musk sub compania Something Big. Aceasta își propune să faciliteze transportul de persoane pe distanțe mai mult sau mai puțin lungi cu o viteză de până la 1000 Km/h. Viteza fabuloasă va fi posibilă prin faptul că se vor utiliza niște capsule care circulă printr-un tub aproape vidat, eliminând astfel frecarea masivă cu aerul. Tuburile cu pricina pot fi realizate atât pe sub pământ, cât și pe deasupra pământului, într-o manieră similară cu metrourile din anumite țări occidentale.

Cătălina atrage atenția în lucrarea ei, pe lângă detaliile de mai sus, asupra faptului că tuburile exterioare, la fel ca în imaginea de mai sus, pot fi însoție de panouri solare. Acestea furnizeaă energia necesară pentru propulsia capsulelor. O capsulă poate transporta doar 28 de persoane în același timp, dar având în vedere viteza foarte mare, potenția este enorm, la fel și beneficiile.

Având plecări din două în două minute, capsulele ar putea transporta dintr-o singură stație, pe un singur sens, 840 de pasageri pe oră, care în decursul aceleiași ore ar putea ajunge la destinație – oricare ar fi aceea, din țară. De precizat că, după ideea inițială a lui Musk, în întreaga lume au apărut mai multe start-up-uri care se ocupă cu dezvoltarea acestei tehnologii, conform gazetadecluj.ro.