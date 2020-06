Huawei are telefonul cu termometru inclus: cât de precis e scannerul de pe modelul Honor

Huawei are în portofoliu și brandul Honor. Sub această marcă a fost lansat acum un telefon capabil să-ți măsoare temperatura. Pare revoluționar? Da, dar asta pentru că a venit într-un context anume. Dar nu e primul care face asta.

Honor Play 4 și Play 4 Pro sunt două telefoane lansate de brandul controlat de Huawei. Cel din urmă are, pe lângă camerele foto, și un scanner termic care poate înregistra valori între -20 de grade Celsius și 100 de grade Celsius. Ceea ce poate fi suficient ca să măsori cât de cât precis temperatura unui om.

Honor Play 4 Pro e un smartphone cu ecran de 6,57 inci Full HD+, are 8 GB memorie RAM și 128 GB spațiu de stocare, are un procesor Kirin 990 dezvoltat de Huawei, dar și-o baterie de 4.200 mAh. În ceea ce privește camerele foto, are una de 40 MP și una secundară pentru zoom de 8 MP. Totodată, cea de selfie e de 32 MP.

De cealaltă parte, Honor Play 4 e un smartphone cu ecran de 6,81 inci Full HD+, are 6 sau 8 GB memorie RAM și 128 GB spațiu de stocare, are un procesor MediaTek 800, dar și-o baterie de 4.300 mAh. În ceea ce privește camerele foto, are una de 64 MP, una secundară de 8 MP pentru ultrawide, una de 2 MP pentru macro și mai există un senzor pentru măsurarea adâncimii de câmp. Totodată, cea de selfie e de 16 MP.

Huawei, prin Honor, a lansat telefonul cu termoscanare la momentul potrivit. Dar nu e primul

În 2016, CAT s-a remarcat cu modelul S60. Acesta, fiind proiectat pentru cei care lucrează în construcții sau alte medii dificile, e rezistent la apă, praf și șocuri. Dar are și-o cameră pentru scanare termică.

Doi ani mai târziu, CAT a revenit cu modelul S61. Camera termică a fost acolo. Ce-a făcut CAT special a fost să mizeze puternic pe acest atu. S61 are o cameră termică cu care poți vedea o sursă de căldură de până la 400 de grade celsius, indiferent dacă este lumină sau întuneric. Această cameră poate fi utilizată pentru a diagnostica curenți, scurgeri sau blocaje.

Poți face fotografii, filma clipuri video, transmite direct pe YouTube sau chiar poți face timelapse-uri pentru a putea vedea modul în care evoluează problema. De asemenea, ai mai multe metode de vizualizare a căldurii, iar unul interesant este cel prin care poți vedea cel mai fierbinte punct.

Dar Huawei, prin Honor, a adus acel tip de scanner într-un telefon mai modern și la timp pentru perioada în care ne regăsim.